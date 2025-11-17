El aviso del entrenador de Jannik Sinner: "Nuestro objetivo para el 2026 es que sea aún más agresivo"

El pasado 7 de septiembre Jannik Sinner sufrió una dolorosa, pero con el tiempo útil, derrota ante Carlos Alcaraz en la final del US Open. Ese día el tenista murciano fue netamente superior al italiano en la Arthur Ashe y se coronaba con su segundo título en Flushing Meadows y el sexto grand slam de su carrera. El de San Cándido fue derrotado en cuatro sets (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) y abandonaba Nueva York asegurando que se había convertido en un jugador demasiado predecible y que iba a implementar mejoras en su juego, aunque eso le supusiera tener algunas derrotas. Dicho y hecho. El tenista de 24 años se puso manos a la obra con su equipo y logró elevar sus porcentajes en la derecha, el revés y, en especial, con el primer saque.

El resultado de esas mejoras se han traducido en cuatro títulos (ATP500 de Pekín, ATP500 Viena, Masters de París y Nitto ATP Finals) desde la final del US Open y la confirmación de que Sinner es un jugador más completo ahora que el pasado mes de septiembre. El propio tenista italiano admitió, tras superar a Alcaraz en Turín y coronarse maestro por segunda vez en su carrera, que sentía que era "un jugador mejor que el año pasado, creo que esto es lo más importante. Todo es parte del proceso. Siempre digo y creo que si sigues trabajando y tratando de ser un mejor jugador, los resultados van a llegar. Este año fue así".

Carlos Alcaraz, que cedió ante el italiano en la final de las Nitto ATP Finals, se fue de Turín con cierto optimismo por verse al nivel del italiano en pista rápida indoor y admitiendo que si percibió las mejoras que su rival ha aplicado en su tenis desde la final del US Open.

"Obviamente sentí las mejoras de Jannik. Dije muchas veces que creo que un jugador como él siempre vuelve más fuerte después de las derrotas. Siempre aprende de las derrotas. Una vez más, ha demostrado a todos que lo logró. Especialmente en los saques, poniendo tanta presión sobre ti. Obviamente, es realmente difícil jugar contra él", reconoció el campeón de Roland Garros y el US Open.

"Su mejor tenis llegará cuando tenga 28, 29 y 30"

En esa labor de mejora han tenido un papel clave los dos entrenadores de Jannik Sinner: el italiano Simone Vagnozzi y el australiano Darren Cahill. Los dos extenistas y ahora entrenadores coinciden en señalar que su pupilo ha llevado a cabo mejoras en su juego y que esperan que su nivel siga creciendo en las próximas temporadas.

"Después del US Open vimos algunos problemas, especialmente con el saque. Modificamos un poco su movimiento, dimos más ritmo a su mecánica de servicio y desde el torneo de Shanghái, Jannik ha sacado genial. Tenemos la fortuna de que Sinner aprende muy rápido y ha entendido perfectamente los nuevos tiros y tácticas que queríamos que desarrollara. Nuestro objetivo para el 2026 es que sea aún más agresivo. Hoy en el segundo set ha tenido un poco de dificultad", indicó Simone Vagnozzi

"No hay nada más importante en el tenis que el saque, porque es el único golpe en el que tienes control absoluto sobre lo que puedes hacer. Las cinco semanas en las que entrenamos el nuevo saque fueron genial y Jannik ha sido capaz meter más porcentaje de primer servicio y encontrar mayores ángulos, acercando la pelota a las líneas. Al resto dependes de tu rival, pero una vez consigue poner la pelota en juego, Jannik sabe meter mucha presión", explicó el entrenador italiano.

Por su parte, Darren Cahill aseguró que espera que Sinner alcance su mejor nivel entre los 28 y 30 años.

"Intentamos aprender del Big Three e implementar virtudes suyas en Sinner para que siga creciendo. Seguimos pensando que tiene margen de mejora con el resto y eso es lo realmente emocionante de trabajar con alguien como él. Su mejor tenis llegará cuando tenga 28, 29 y 30", apuntó el entrenador australiano.

Cahill opinó que, pese a lo que algunos opinan, si existen variaciones de velocidad en función de la superficie de las pistas que forman el Tour de la ATP.

"La sensación que tenemos es que sí hay cambios de velocidad entre superficies. Por ejemplo, esta pista en Turín ha sido bastante rápida los últimos días, sobre todo. Hay una diferencia enorme entre la pista de Indian Wells y la de Cincinnati, por ejemplo. Lo que sí creemos es que deberían ampliar algo la velocidad de las pelotas, buscando una bola estándar que permitiera a los tenistas acostumbrarse a ella y jugar gran parte del año con la misma. Es cierto que la hierba es algo más lenta que hace 20 años, pero no es nada preocupante, el tenis sigue siendo espectacular", señaló Cahill.

"En cuanto a la capacidad de adaptación de Jannik, diría que nuestro gran objetivo ahora es que mejore su rendimiento en tierra batida. Creemos que puede hacerlo bien en todo tipo de contexto y que puede alcanzar su máximo nivel también al aire libre, no solo en pistas indoor", concluyó Darren Cahill.