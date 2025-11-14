De la Fuente: "A Lamine Yamal le queda todo el futuro con nosotros, esa es la mejor de las noticias"

El seleccionador nacional Luis de la Fuente aseguró este viernes que la "mejor de las noticias" es que Lamine Yamal tiene "todo el tiempo futuro" por delante con la selección, y pidió mantener la calma en torno al gran momento que atraviesa el equipo, a punto de sellar su billete para el Mundial de 2026.

"Esa es la mejor de las noticias, es que a Lamine Yamal le queda todo el tiempo futuro con nosotros y eso es lo que hay que pensar, en el presente y el futuro. Y el presente es contar con los jugadores que tenemos, maravillosos, para intentar ganar a Georgia y dejar casi sentenciada o aclarada la clasificación, esa es nuestra única ocupación", afirmó De la Fuente en rueda de prensa previa al partido.

"Las relaciones son maravillosas con todos los clubes"

Después de las tensiones con el Barcelona por la lesión del extremo, el técnico riojano subrayó la buena sintonía con la entidad culé: "Las relaciones son maravillosas con todos los clubes. Todo es mejorable. Se intentará mejorar por todas las partes, pero lo que tenemos que mejorar es el rendimiento para ganar a Georgia porque lo estamos haciendo pero queremos hacerlo excelente y de matrícula de honor. Necesitamos seguir mejorando para seguir siendo un equipo más potente y seguir creciendo de cara a nuestro objetivo, que es pelear por el Mundial", zanjó.

El seleccionador reconoció que las lesiones están siendo una constante en los últimos parones internacionales, pero confía en recuperar efectivos de cara a la cita mundialista. "Esperemos que estos futbolistas que ahora están lesionados estén recuperados para entonces, hay mucho tiempo todavía para que se recuperen y pueda contar con ellos en buen estado", apuntó.

"Quedan muchos meses por delante, pero el calendario es muy apretado y de mucha exigencia. Intentaremos en cualquier caso de disponer de los futbolistas que podamos y rezar para que no haya más lesiones. Pero, desgraciadamente, seguro que tendremos algún disgusto en esas fechas en las que haya que tomar decisiones", añadió.

"Tenemos que poner los pies en el suelo"

España suma 29 partidos oficiales sin perder y está a un paso de igualar el récord histórico de Italia, pero De la Fuente prefiere centrarse en el presente. "Siempre es ilusionante ver a un país ilusionado con su selección, pero los profesionales somos los que tenemos que poner los pies en el suelo y situar esta realidad. Aquí no nos regala nadie nada, es muy difícil ganar", avisó.

"Queremos seguir haciendo camino, pero partido a partido y día a día. Creo que de vez en cuando es interesante poner los pies en el suelo todos y decir que es realmente muy difícil lo que está haciendo este grupo, pero queremos seguir creciendo y seguir mejorando", añadió.

El técnico también alabó la conexión que la selección ha recuperado con la afición: "Creo que hay una generación nueva de aficionados, jóvenes, que están enganchados ahora con la selección, pero esto es un trabajo de todos lo de transmitir este sentimiento de selección".

"Y creo que hay que ser en ese sentido autocríticos porque no hacemos todo lo que deberíamos hacer y no es solamente dar alabanzas. Hay que criticar, evidentemente, pero hay que poner en su sitio el papel importante de una selección española. Me encantaría que esto fuera creciendo todavía más, vamos poco a poco, pero vamos", remarcó.

"Muchos futbolistas pueden hacer historia"

De la Fuente insistió en que su objetivo en Tiflis es certificar la clasificación: "El único objetivo en Tifilis es clasificarse por el Mundial, independientemente de los guarismos y números que se puedan dar en esta fase de clasificación. Queremos ganar para dejar casi sentenciada la clasificación y eso pasa por pelear, trabajar y por hacer las cosas bien para tener posibilidades para ganar", dijo.

El seleccionador subrayó el talento del grupo actual. "Ojalá se eternizaran todos, pero que por lo menos que quedara en la mente de todos que esta fuera una selección como aquella del 2008 al 2012. Muchos futbolistas tienen la posibilidad de hacer historia y quedar en el recuerdo de los aficionados, creo que es el mejor premio que puede obtener un profesional", afirmó.

Tranquilidad en defensa y confianza en Dani Olmo

El riojano también destacó la profundidad de plantilla en el lateral derecho. "Carvajal se va a recuperar también para el Mundial y Pedro Porro es un especialista, además de tener a un Marcos Llorente que es muy versátil y juega en esa posición a un nivel excepcional", explicó.

"Hay otros futbolistas que aconsejo que echéis de vez en cuando una ojeada. En la Sub-21 hay grandes futbolistas, en Inglaterra hay otros que están jugando en esa demarcación y en Portugal hay muy jóvenes que tienen mucho futuro. Me da mucha tranquilidad", añadió.

Finalmente, De la Fuente se refirió a Dani Olmo, a quien definió como un jugador indispensable pese a su irregular temporada: "Es un futbolista que parece que está hecho para la selección española. Es ese tipo de jugador que incluso no estando bien en su club, cuando viene aquí rinde un nivel altísimo", apuntó.

"A la Eurocopa llegó con problemas físicos muy importantes y luego fue decisivo, ese es Dani Olmo para nosotros, es de total y absoluta confianza, de un gran nivel futbolístico y excepcional en el humano", concluyó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.