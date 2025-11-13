Rafa Nadal elige a los mejores tenistas de la historia y sorprende: "Soy humilde, pero los números...."

El eterno debate sobre quién es el mejor jugador de la historia del tenis sigue generando opiniones divididas entre aficionados y expertos. Para muchos, el título de 'GOAT' corresponde al serbio Novak Djokovic, actual poseedor de 24 títulos de Grand Slam y 101 trofeos en total.

Sin embargo, otros defienden el legado de figuras legendarias como Roger Federer, Rafa Nadal, Rod Laver, Jimmy Connors o Ivan Lendl, nombres que han marcado distintas eras del tenis mundial.

En este contexto, el propio Rafa Nadal, ganador de 92 títulos (22 Grand Slams, 36 Masters 1000 y dos medallas de oro olímpicas), desveló su particular lista de los mejores tenistas de la historia en una entrevista con Complex Sports.

"Una pregunta para ti. ¿Puedo preguntarte quiénes son tus tenistas favoritos de la historia?", le planteó la periodista. Nadal respondió con naturalidad: "¿Jugadores de tenis? Bueno... quizás Rod Laver, Novak Djokovic, Roger Federer... y, probablemente, yo mismo para ser honesto", dijo entre risas, mostrando su habitual espontaneidad.

"Los números hablan por sí solos"

La periodista, sorprendida por la inclusión del propio Nadal en el ranking, celebró su respuesta. "Me alegra mucho que te incluyas. La verdad es la verdad", comentó. El manacorí, sonriendo, no esquivó la reflexión. "Sí, bueno... soy bastante humilde, pero para que quede claro: los números son los números y hablan por sí solos", concluyó el balear.

Con su respuesta, Nadal se incluyó sin complejos en la conversación sobre los mejores de todos los tiempos, compartiendo podio con Federer, Djokovic y Laver, las cuatro figuras que han definido la historia moderna del tenis.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.