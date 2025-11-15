Rick Macci, exentrenador de cinco números 1: "Alcaraz es, sin duda, el jugador más completo de la historia"

Muchos se ha escrito y dicho sobre Carlos Alcaraz y el nivel de su tenis. A sus 22 años, el murciano ha logrado terminar ya como el número 1 de la ATP en dos temporadas (2022 y 2025) y acumula seis grand slam y 24 títulos ATP, incluidos ocho masters 1.000. ocho ATP500 y dos ATP250. El pupilo de Juan Carlos Ferrero esta firmando este año la mejor temporada de su carrera, con ocho títulos (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open y Tokio) y la posibilidad de sumar dos más: Nitto ATP Finals y Copa Davis.

Una de sus asignaturas pendientes era el final de temporada, con la gira asiática en pista dura, el masters de Paris y las Nitto ATP Finals. Y, pese al batacazo ante Norrie en su estreno en La Défense, el español está logrando elevar sus prestaciones en la recta final del año. Logró el título en el ATP500 de Tokio y en Turín ha superado la round robin ganando sus tres partidos (Alex de Miñaur, Taylor Fritz y Lorenzo Musetti). Hoy, el fenómeno de El Palmar afronta la semifinal de las Nitto ATP Final ante Felix Auger-Aliassime y, de ganar al canadiense, este domingo jugaría por primera vez en su carrera la final de la cita de maestros en Turín. Y aún le quedan las finales de la Copa Davis en Bolonia...

"Su creatividad es excepcional; puede jugar con mucho efecto o..."

El ganador de seis grand slam y actual campeón de Roland Garros y el US Open ha elevado el nivel de su juego en 2025 y ha dado un paso adelante en su fortaleza mental, un aspecto del que dio una buena muestra en Nueva York para conquistar su segundo US Open. Rick Macci, legendario entrenador de tenis y que entrenó a jugadores de la talla de Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova o las hermanas Williams, ha analizado el juego y las capacidades del tenista murciano, subrayando que "es el jugador más completo que jamás haya empuñado una raqueta".

"Carlos tiene la habilidad de mantenerse en la pelea incluso estando desequilibrado. Su velocidad y agilidad le brindan más opciones, tanto para lanzar con potencia como para defender y replegarse. Su creatividad es excepcional; puede jugar con mucho efecto o lanzar golpes planos. Su imaginación y precisión en los tiros generan riesgos y momentos espectaculares, pero sin duda es el número uno este año", indica el entrenador estadounidense en sus redes sociales.

Rick Macci realiza una interesante reflexión sobre Carlos Alcaraz y el pack de su juego, afirmando que reúne todas las habilidades para ser considerado "el jugador más completo de la historia en cuanto a calidad"

"Si analizamos a Alcaraz y a cualquier otro jugador que haya jugado a este deporte, centrándonos en su conjunto, es, sin duda, el jugador más completo de la historia en cuanto a calidad. Hay aspectos en los que muchos son mejores, por supuesto, y el tiempo dirá si llegará a ser un jugador aún mejor. Es increíblemente completo, con solo microscópicos detalles que pulir, como cualquier atleta. Su factor clave es su velocidad turbo y su anticipación. No se puede ser el mejor en todo, pero Carlos es el líder indiscutible cuando se combinan todas sus habilidades", analiza el entrenador de 70 años y natural de Greenville, Ohio.

El exentrenador de cinco números 1 del tenis concluye asegurando que el tenista de El Palmar domina "todas las facetas del juego" y eso le hace ser el "jugador más completo que jamás haya empuñado una raqueta".

"Alcaraz es el jugador más completo que jamás haya empuñado una raqueta. Su dominio de todas las facetas del juego, tanto internas como externas, es lo que convierte al Mago español en el número uno de este deporte", opina Rick Macci.