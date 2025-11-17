Al menos 40 muertos tras derrumbarse una mina de cobalto en República Democrática del Congo

Derrumbe mortal en una mina en el sur de República Democrática del Congo. Al menos 40 personas fallecieron tras el colapso producido el sábado en la mina Kalando, cerca del pueblo de Mulondo, en la provincia de Lualaba.

Un puente improvisado sobre una zanja se derrumbó por la acumulación de mineros artesanales, informa el Servicio de Asistencia y Supervisión de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala del Gobierno.

El pánico se desató por los disparos de militares presentes en la zona, lo que provocó que decenas de mineros cayeran consecutivamente sobre la zanja aplastándose unos a otros.

La cooperativa COMIKAM y los mineros artesanales denuncian la ocupación del yacimiento por parte de militares que habrían expulsado a los mineros artesanales en favor de socios privados chinos.

Tras el trágico incidente, se han manifestado espontáneamente para exigir la retirada inmediata de los militares y la apertura de una investigación para depurar responsabilidades.

