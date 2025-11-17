Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Nadie se lo quiso perder: las 'celebrities' del histórico partido de NFL en el Santiago Bernabéu

Los Dolphins ganaron en la prórroga (16-13) a los Commanders en el histórico primer partido de la NFL en España.

Florentino Pérez saluda a Roger Goodell, comisionado de la NFL

Nadie se lo quiso perder: las 'celebrities' del histórico partido de NFL en el Santiago Bernabéu | EFE

Luis F. Castillo
Publicado:

Los Miami Dolphins se llevaron este domingo el primer partido de la historia de la NFL en España al imponerse por un ajustado 16-13 a los Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido de liga estadounidense de fútbol americano con más emoción que brillo y decidido en la prórroga.

Los 78.610 espectadores que se dieron cita en el coliseo del Real Madrid vivieron en primera persona el espectáculo que conlleva la NFL, si bien en el plano deportivo seguramente no vieron el mejor de los encuentros. Dolphins y Commanders dejaron claro que no están en su mejor momento e intercambiaron errores hasta que ganó la franquicia que ejercía de local.

La histórica llegada de la NFL a España se convirtió en una oportunidad única que los grandes rostros de nuestro país no quisieron desaprovechar. Políticos, deportistas, exdeportistas, influencers, cantantes... nadie quiso perderse el evento. Entre las personalidades más destacadas estuvieron el propio Florentino Pérez, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida, Griezmann, Koke, Zinedine Zidane, Casillas, Guti o Asensio.

Tebas, crítico con el partido

Javier Tebas, por su parte, criticó que se presente como "día histórico" la disputa de un partido de la NFL en el estadio Santiago Bernabéu mientras, en su momento, el Real Madrid fue "el club que lideró la cruzada de la integritis" para frenar el Villarreal-Barcelona en Miami.

A través de su cuenta oficial de la red social 'X', el máximo mandatario de LaLiga señaló la que, a su juicio, es una contradicción, que el estadio que acogió un evento extranjero (Santiago Bernabéu) pertenezca al club que encabezó la oposición a un partido en Estados Unidos.

"Llevamos semanas escuchando que hoy es 'un día histórico para el deporte español' porque la NFL juega en Madrid. Portadas, especiales, alfombra roja, magnífica promoción para la NFL en España, con un estadio español como escaparate", opinó Tebas.

