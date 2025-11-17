Comparecencia de Carlos Mazón sobre la gestión de la DANA, en directo: "Pradas nunca me pidió autorización para enviar la alerta"

El president en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha señalado en el Congreso que no contestó a llamadas de la exconsellera de Interior Salomé Pradas porque podía tener el móvil en la mochila o estar haciendo otras llamadas.

"No sé si estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, pero no cabe ninguna duda de que mi actitud es la contraria a la que se ha dicho en esta sede", ha dicho al ser preguntado por la llamada de las 19:10 horas de Pradas que no contestó aunque devolvió después, tal y como ha afirmado.

Así, en su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la DANA, ha insistido en que la consejera no le pidió autorización para enviar el mensaje de alerta. Mazón ha remarcado que esa decisión no le correspondía a él sino que se envió "cuando los mandos operativos entendieron que era el momento adecuado para hacerlo".

No atender a una llamada de "veintitantas" que hizo "no significa estar incomunicado como se ha dicho", ha agregado a preguntas de la diputada de Compromís Águeda Micó.

Sobre otra de las llamadas de Pradas que no contestó, la de las 19:36 horas, Mazón ha explicado que probablemente no la respondió porque estaba hablando "con otras personas" que le estaban facilitando información.

El president en funciones de la Generalitat Valenciana ha insistido en que él es quien ha dado "más explicaciones" de todos los responsables políticos y el que ha asumido más responsabilidades al haber dimitido el pasado 3 de noviembre. Mazón ha dicho que se han hecho públicos "muchos bulos" sobre su itinerario aquel día, que es público y está claro, ha insistido.

El interrogatorio ha sido especialmente duro en su comienzo, con la intervención de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien, por ejemplo, acusó a Mazón de haber sido "un florero" durante la tragedia. Garantizó que "no" alegando que "no hay más que ver el plan de inundaciones y emergencias".

Preguntado por Belarra si se planteó cancelar la comida por las "miles de llamadas" al 112, aseguró que en ese momento "sabíamos que había inundaciones en Utiel, que era el foco", y por eso "se convocó el Cecopi". Por el contrario, aseguró que "no hubo nada de información sobre el Barranco del Poyo".

Así será la comparecencia de Mazón en el Congreso

Mazón se enfrenta hoy, por primera vez, a un interrogatorio con el formato de pregunta-respuesta sobre su gestión en la DANA del 29 de octubre de 2024. La sesión arranca este lunes 17 de noviembre a las 10.30 horas con las intervenciones de los portavoces de los grupos, que intervendrán de menor a mayor y contarán cada uno con 20 minutos para el interrogatorio. El 'president' en funciones tendrá que ir respondiendo sobre la marcha. Además, podrá ser interrumpido por sus interlocutores, que podrán exigirle que sea más concreto.

A la comparecencia de Mazón le seguirán las de la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, el 24 de noviembre.

