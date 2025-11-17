Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Copa Davis 2025

Finales Copa Davis 2025: día, hora y primer rival de la España de Carlos Alcaraz

Bolonia acoge del 18 al 23 de noviembre las finales de la Copa Davis. Consulta el día y hora de la eliminatoria de España ante República Checa y todos los detalles de la final a ocho de la Davis Cup 2025.

El equipo español entrena en el SuperTennis Arena de Bolonia, sede de las finales de la Copa Davis

Todos los detalles de las finales de las Copa Davis en Bolonia | Antena 3 Deportes

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

España buscará este semana (del 18 al 23 de noviembre) en el SuperTennis Arena de Bolonia la séptima Copa Davis de su historia, tras haber levantado la 'Ensaladera' en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019. El equipo capitaneado por David Ferrer debutará ante República Checa en la ronda de cuartos de final, con Carlos Alcaraz como líder de un equipo que cuenta con Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

Por su parte, los checos acuden a la Copa Davis con Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Vit Kopriva y Adam Pavlasek. El mítico Toma Berdych capitanea al combinado checo, que buscará eliminar a España en un duelo que se jugará el jueves 20 de noviembre a las 10:00 horas.

Cada eliminatoria consta de tres partidos (dos individuales y un dobles) a tres sets, por lo que hay que ganar dos encuentros para superar cada eliminatoria. Si España supera a República Checa, jugaría el sábado 22 de noviembre (12:00 horas) ante el ganador de la eliminatoria Argentina - Alemania.

Por la parte superior del cuadro, Italia (ganadora de las dos últimas ediciones) se medirá a Austria en el primer cuarto de final (martes 18 de noviembre a las 16:00 horas). El otro cuarto de final enfrentará a Francia con Bélgica (miércoles 19 a las 16:00 horas).

Cuadro de las finales de la Copa Davis 2025

- Cuartos de final:

Italia vs Austria (martes 18 / 16:00 horas)

Francia vs Bélgica (miércoles 19 / 16:00 horas)

España vs República Checa (jueves 20 / 10:00 horas)

Argentina vs Alemania (jueves 20 / no antes de las 17:00 horas)

- Primera semifinal (viernes 21 / 16:00 horas)

Italia/Austria vs Francia/Bélgica

- Segunda semifinal (sábado 22 / 12:00 horas)

España/República Checa vs Argentina/Alemania

- Final Copa Davis 2025 (domingo 23 / 15:00 horas)

Equipos clasificados para las finales Copa Davis 2025

Italia: Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori y Simone Bolelli.

Austria: Alexander Erler, Lukas Neumayer, Lucas Miedler, Filip Misolic y Jurij Rodionov.

Francia: Arthur Rinderknech, Corentin Moutet, Giovanni Mpetshi Perricard, Benjamin Bonzi y Pierre-Hugues Herbert.

Bélgica: Zizou Bergs, Raphael Collignon, Alexander Blockx, Sander Gille y Joran Vliegen.

España: Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers

República Checa: Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Vit Kopriva y Adam Pavlasek.

Argentina: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

Alemania: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Horario del España - República Checa de la Copa Davis

La eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis 2025 entre España y República Checa se jugará el jueves 20 de noviembre a partir de las 10:00 horas (horario peninsular) en el SuperTennis Arena de Bolonia.

La última hora de la Copa Davis y todos los resultados del equipo español y Carlos Alcaraz se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

El Barcelona vuelve al Spotify Camp Nou ante el Athletic y con 45.000 aficionados

Obras del Spotify Camp Nou

Publicidad

Deportes

Cartel de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla del pintor Fernando Vaquero

El autor del cartel de la Cabalgata de Reyes de Sevilla con una camiseta del Betis denuncia acoso e insultos

Los jugadores de España celebran un gol ante Georgia en Tiflis

España - Turquía: Día, hora y dónde ver el partido de clasificación para el Mundial 2026, en directo

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras disputar la final de las ATP Finals 2025

El surrealista dato que define la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: "Han jugado 3.302 puntos y..."

El equipo español entrena en el SuperTennis Arena de Bolonia, sede de las finales de la Copa Davis
Copa Davis 2025

Finales Copa Davis 2025: día, hora y primer rival de la España de Carlos Alcaraz

Jannik Sinner posa con el trofeo de las Nitto ATP Finals 2025 junto a su equipo
Tenis

El aviso del entrenador de Jannik Sinner: "Nuestro objetivo para el 2026 es que sea aún más agresivo"

Obras del Spotify Camp Nou
FC Barcelona

El Barcelona vuelve al Spotify Camp Nou ante el Athletic y con 45.000 aficionados

Tras más de dos años de espera y varios retrasos el club culé ha recibido la licencia municipal para reabrir parcialmente su estadio y volverá a jugar en casa el próximo sábado.

Kris Boyd, jugador de la NFL
NFL

Kris Boyd, jugador de los Jets de la NFL, en estado crítico tras ser tiroteado en Nueva York

El jugador de 29 años fue tiroteado tras una pelea con un grupo de individuos.

De la Fuente en rueda de prensa

De la Fuente lanza un aviso de cara al Mundial: "En la selección no hay premios ni regalos"

Eric Chelle, seleccionador de Nigeria

El seleccionador de Nigeria denuncia magia negra de la RD Congo: "Hizo vudú"

Florentino Pérez saluda a Roger Goodell, comisionado de la NFL

Nadie se lo quiso perder: las 'celebrities' del histórico partido de NFL en el Santiago Bernabéu

Publicidad