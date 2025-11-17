Finales Copa Davis 2025: día, hora y primer rival de la España de Carlos Alcaraz

España buscará este semana (del 18 al 23 de noviembre) en el SuperTennis Arena de Bolonia la séptima Copa Davis de su historia, tras haber levantado la 'Ensaladera' en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019. El equipo capitaneado por David Ferrer debutará ante República Checa en la ronda de cuartos de final, con Carlos Alcaraz como líder de un equipo que cuenta con Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

Por su parte, los checos acuden a la Copa Davis con Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Vit Kopriva y Adam Pavlasek. El mítico Toma Berdych capitanea al combinado checo, que buscará eliminar a España en un duelo que se jugará el jueves 20 de noviembre a las 10:00 horas.

Cada eliminatoria consta de tres partidos (dos individuales y un dobles) a tres sets, por lo que hay que ganar dos encuentros para superar cada eliminatoria. Si España supera a República Checa, jugaría el sábado 22 de noviembre (12:00 horas) ante el ganador de la eliminatoria Argentina - Alemania.

Por la parte superior del cuadro, Italia (ganadora de las dos últimas ediciones) se medirá a Austria en el primer cuarto de final (martes 18 de noviembre a las 16:00 horas). El otro cuarto de final enfrentará a Francia con Bélgica (miércoles 19 a las 16:00 horas).

Cuadro de las finales de la Copa Davis 2025

- Cuartos de final :

Italia vs Austria (martes 18 / 16:00 horas)

Francia vs Bélgica (miércoles 19 / 16:00 horas)

España vs República Checa (jueves 20 / 10:00 horas)

Argentina vs Alemania (jueves 20 / no antes de las 17:00 horas)

- Primera semifinal (viernes 21 / 16:00 horas)

Italia/Austria vs Francia/Bélgica

- Segunda semifinal (sábado 22 / 12:00 horas)

España/República Checa vs Argentina/Alemania

- Final Copa Davis 2025 (domingo 23 / 15:00 horas)

Equipos clasificados para las finales Copa Davis 2025

Italia: Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori y Simone Bolelli.

Austria: Alexander Erler, Lukas Neumayer, Lucas Miedler, Filip Misolic y Jurij Rodionov.

Francia: Arthur Rinderknech, Corentin Moutet, Giovanni Mpetshi Perricard, Benjamin Bonzi y Pierre-Hugues Herbert.

Bélgica: Zizou Bergs, Raphael Collignon, Alexander Blockx, Sander Gille y Joran Vliegen.

España: Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers

República Checa: Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Vit Kopriva y Adam Pavlasek.

Argentina: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

Alemania: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Horario del España - República Checa de la Copa Davis

La eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis 2025 entre España y República Checa se jugará el jueves 20 de noviembre a partir de las 10:00 horas (horario peninsular) en el SuperTennis Arena de Bolonia.

La última hora de la Copa Davis y todos los resultados del equipo español y Carlos Alcaraz se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.