La UE advierte: Rusia podría atacar un país de la OTAN antes de 2030

La Unión Europea (UE) lleva tiempo advirtiendo de un posible ataque a territorio europeo por parte de Rusia. El comisario de Defensa y Espacio de la UE, Andrius Kubilius, participa en las jornadas Defender los países bálticos en 2025: lecciones de guerra de Ucrania para la región báltica y desde allí ha lanzado un serio aviso: Rusia podría atacar un países de la OTAN antes de 2030.

"Nuestros servicios de inteligencia, incluidos los de Alemania, Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos y los de nuestra región (en referencia al Báltico), indican que Putin podría estar listo para poner a prueba el Artículo 5 durante los próximos dos a cuatro años, antes de 2030", afirma el comisario lituano. Lo que supondría un riesgo para un conflicto armado en Europa.

Según el comisario Kubilius, la agresión rusa probablemente se dirigiría a un país báltico: Lituania, Letonia o Estonia.

Ya hizo una advertencia similar en una entrevista que concedió el pasado mes de octubre, cuando alertó de que países del sur de Europa, como España, podrían enfrentarse a "desafíos y amenazas que pueden venir también a través de drones marítimos" por parte de Rusia.

¿Qué dice el artículo 5?

El artículo 5 que menciona el comisario de Defensa europeo establece que un ataque armado contra un miembro de la Alianza Atlántica es considerado un ataque contra todos los países que forman parte de la OTAN e implicaría la reacción colectiva por parte de los aliados.

"Las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte. Cualquier ataque armado de esta naturaleza y todas las medidas adoptadas en consecuencia serán inmediatamente puestas en cono-cimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las disposiciones necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales".

