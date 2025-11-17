De la Fuente lanza un aviso de cara al Mundial: "En la selección no hay premios ni regalos"

El seleccionador nacional Luis de la Fuente ha asegurado que España afronta el partido de este martes ante Turquía en el estadio de La Cartuja (Sevilla) "con una excepcional responsabilidad", tanto por el objetivo de certificar la clasificación al Mundial de 2026 como por el compromiso con la afición.

"Afrontamos este partido con una excepcional responsabilidad. Por muchos motivos como el prestigio y por poner en valor lo que hemos conseguido hasta ahora. Somos primeros del mundo y queremos seguir siéndolo, además con autoridad, y también hay una responsabilidad y un compromiso con una afición", afirmó en rueda de prensa.

"No va a haber una revolución" ante Turquía

De la Fuente descartó hacer grandes cambios en la alineación: "En cualquier caso, no va a haber una revolución. Queremos sacar un equipo, y seguro que va a ser así, muy competitivo, de mucho nivel, para afrontar un partido que conlleva una responsabilidad, y el respeto que tenemos que demostrar a los rivales nos exige sacar a los mejores, sea quien sea. Luego leeréis que si es habitual o no es habitual, yo puedo tener una idea de un equipo en la mente, pero aquí todos los futbolistas son muy importantes", explicó.

El técnico riojano insistió en que en la selección "no hay premios ni regalos": "La gente se lo tiene que ganar y yo tengo la gran fortuna de que dirijo a 26 futbolistas que quieren jugar todos ahora y que se lo merecen", abundó.

Sobre el estado del césped de La Cartuja, afectado por las lluvias, lamentó que "no está todo lo bien que pudiera estar" y advirtió que será un factor a tener en cuenta a la hora de confeccionar el once inicial.

"Esperamos que lo mejor esté por llegar"

De la Fuente se mostró satisfecho por el rendimiento de la selección y el crecimiento del grupo. "Estoy muy contento y muy orgulloso de lo que está haciendo este equipo. Los futbolistas son los actores de esta historia y estamos disfrutando mucho con ellos. Todavía hay mucho recorrido y mucha margen de mejora, así que esperamos que todavía lo mejor esté por llegar", subrayó.

El seleccionador recordó que España tiene la clasificación "virtualmente" asegurada, pero que el objetivo es seguir ganando. "Hay un objetivo también de conseguir el partido 31 invictos. Hay muchos motivos para que este equipo tenga todavía las ganas de seguir ganando y lo más importante es que los jugadores no se cansan de ganar", apuntó.

"Lo máximo a lo que puede aspirar un entrenador"

De la Fuente, preguntado por si se siente el mejor seleccionador del mundo, respondió con humildad: "Por supuesto me ruboriza pensar eso. Lo único que trato es hacer cada día mejor mi trabajo, intentar que los futbolistas se sientan convencidos de lo que les proponemos y que se sientan seguros conmigo. No tengo vanidad ya para pensar en esas cosas y lo que quiero es estar a la altura de la exigencia de este reto tan importante que es dirigir a la selección de mi país", expresó.

El entrenador destacó la relevancia que tiene el cargo para él: "La selección representa todo. He sido un gran aficionado suyo y para mí es un lujo dirigirla. No sé si habrá otro sentimiento más placentero, creo que es lo máximo que puede aspirar un entrenador y, para mí, estar en este momento y tener la posibilidad de dirigirla en un Mundial, la competición quizás más importante futbolísticamente, me hace darme cuenta de la importancia que tiene este cargo y de la suerte y el honor que tengo", dijo.

Elogios para Laporte y Ferran Torres

En el plano individual, el seleccionador elogió a Aymeric Laporte y Ferran Torres. Sobre el central del Athletic Club, aseguró que tiene "muchísima" importancia para el equipo. "Yo, en alguna ocasión, llegué a decir, después de la Eurocopa, que era el mejor central en su posición y nos ofrece, para nuestra idea, una gran salida y es capaz de filtrar pases. Además tiene una gran jerarquía también en la fase defensiva, es un futbolista muy completo", explicó.

En cuanto a Ferran Torres, recordó que lo conoce desde hace años y elogió su rendimiento con la selección: "Ha llovido desde que le conocí con 16 años y tiene la capacidad para jugar en diferentes demarcaciones. Tiene unos números fuera de lo normal, un rendimiento excepcional y que allá donde juega y donde va lo hace siempre solvente", destacó.

"Isco está en nuestra lista si recupera su nivel"

De la Fuente aprovechó su paso por Sevilla para hablar de Isco Alarcón: "Primero que recupere bien porque es un grandísimo jugador y volver a recuperar ese nivel de antes de la desgraciada lesión. Está ahí en la relación de futbolistas que manejamos si está en condiciones", señaló, dejando la puerta abierta a su regreso al combinado nacional.

Por último, el seleccionador agradeció el apoyo del público sevillano, una plaza especial para él. "Estoy en mi casa. Sevilla nunca falla, por eso me gustaría explicar y transmitir a la afición lo importante que es que nos sigan apoyando incondicionalmente como ha sido históricamente", apostilló el técnico de Haro.

