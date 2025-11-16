El juez Peinado interroga a la secretaria general de Presidencia por la contratación de la asesora de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, tomará declaración a la alto cargo de Presidencia del Gobierno que imputó recientemente en la causa por presunta malversación en relación con el trabajo de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez.

El magistrado fijó las 17:30 horas de hoy para dicha declaración tras conocer que uno de los letrados no podía acudir el día que propuso inicialmente, el pasado miércoles. El objetivo era evitar que otros letrados tuvieran otros compromisos propios de días laborales.

Además de la investigada Judit González, que es la actual secretaria general de la Presidencia, están citados tres testigos que ya declararon en la causa: el exvicerrector en la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio; el presidente del Instituto Empresa, Diego de Alcázar, y el responsable institucional de Google, Miguel Escassi.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid decidió el pasado 4 de noviembre continuar la causa por cinco presuntos delitos contra Begoña Gómez y contra las otras tres personas investigadas. Asimismo, imputó a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno por presunta malversación de caudales públicos. Se trata del mismo delito, por haber ocupado el mismo puesto anteriormente, por el que mantiene imputado al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y por el que llamó como testigo al actual ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que lo ejercía cuando se nombró a Cristina Álvarez asesora de Gómez en 2018.

El juez Peinado ve indicios de malversación en el nombramiento y desempeño de las funciones de la asesora Cristina Álvarez, al considerar que fue contratada con fondos públicos, aunque desempeñó funciones de carácter "estrictamente privado" en atención a la mujer de Pedro Sánchez.

Tras interrogar a Judit González, el magistrado tomará declaración a tres testigos para continuar indagando sobre los diferentes delitos que persigue. Por ello, escuchará de nuevo al exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio, quien ya declaró que el entonces rector, Joaquín Goyache, le mandó crear "una cátedra para Begoña Gómez", que Begoña Gómez acabó codirigiendo.

También declarará el presidente del Instituto Empresa (IE), Diego del Alcázar, quien ya indicó al juez que la contratación de Gómez como directora del África Center en agosto de 2018 se fundamentó en que tenía un currículum adecuado. Y el responsable institucional y de políticas públicas de Google, Miguel Escassi, que ya explicó su colaboración con la plataforma que se desarrolló en el seno del cátedra que codirigía Begoña Gómez.

