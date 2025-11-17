El Barcelona vuelve al Spotify Camp Nou ante el Athletic y con 45.000 aficionados

Ya es oficial: el partido de la decimotercera jornada de LaLiga que el próximo sábado disputarán el Barcelona y el Athletic Club se disputará en el Spotify Camp Nou. Así lo ha anunciado este lunes la entidad azulgrana después de obtener la licencia de primera ocupación del recinto ubicado en Les Corts correspondiente a la fase 1B, que permite ampliar el aforo del estadio hasta los 45.401 espectadores. Esta autorización incluye toda la zona de lateral del estadio, y se suma a la licencia ya concedida de la fase 1A, que incluye la zona de tribuna y de gol sur.

Por tanto, el club azulgrana por fin tiene ya tiene fecha para su esperado regreso al Spotify Camp Nou. Después de más de dos años de obras, demoras y reveses, el conjunto azulgrana podrá volver a jugar en su estadio el próximo sábado 22 de noviembre, en el encuentro ante el Athletic Club, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga.

El club ha recibido este lunes la aprobación del Ayuntamiento de Barcelona y la licencia para la apertura de la fase 1B, que permite el acceso de 45.401 espectadores al estadio. La esperada noticia pone fin a una larga espera para el barcelonismo, que volverá a ver a su equipo en el coliseo de Les Corts, aunque todavía en un formato parcialmente habilitado. "Hemos soñado con el regreso. Ahora lo vivimos. Volvemos a casa. Volvemos al Spotify Camp Nou", ha escrito en sus redes el club.

Una espera más larga de lo previsto

El proceso de remodelación del Camp Nou ha sido más largo y complejo de lo que el club esperaba. Retrasos, problemas logísticos y reveses burocráticos impidieron cumplir con las fechas iniciales que se habían fijado para la reapertura, como la del Trofeo Joan Gamper o la tentativa de volver coincidiendo con el 125 aniversario del club, el pasado 29 de noviembre de 2024.

La primera fecha oficial propuesta por la directiva fue el partido ante el Atlético de Madrid de la jornada 18, el 21 de diciembre, pero tampoco fue posible cumplirla. Ahora, finalmente, el Barcelona podrá estrenar su nueva casa ante el Athletic, en un duelo que marcará el regreso del equipo de Hansi Flick al estadio más emblemático de su historia.

Flick ya probó el césped con su equipo

El técnico alemán y la plantilla azulgrana ya pudieron pisar el nuevo césped el pasado 7 de noviembre, en un entrenamiento de puertas abiertas ante 23.000 aficionados, correspondiente a la licencia 1A, que era la única vigente hasta ahora.

Con la ampliación del permiso, el Barça podrá casi duplicar el aforo para el partido ante el Athletic, alcanzando los 45.000 asientos disponibles. Será también la primera vez que Hansi Flick dirija un partido oficial desde el banquillo del remodelado estadio.

Un regreso simbólico para el barcelonismo

El retorno al Camp Nou supone una de las noticias más esperadas por la afición y la directiva de Joan Laporta, que ha atravesado un proceso de obras y trámites más extenso de lo previsto. La remodelación, clave en el proyecto del Espai Barça, moderniza por completo el estadio y marca el inicio de una nueva era para el club.

El barcelonismo podrá, por fin, volver a casa. El próximo sábado, el Camp Nou abrirá de nuevo sus puertas y el himno volverá a sonar en el templo azulgrana, con 45.000 voces acompañando a su equipo en su regreso más esperado.

