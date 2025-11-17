España - Turquía: Día, hora y dónde ver el partido de clasificación para el Mundial 2026, en directo

La España de Luis de la Fuente cierra este martes su fase de clasificación para el Mundial 2026 recibiendo a Turquía en el estadio de La Cartuja, de Sevilla. El equipo turco necesita un milagro, en forma de goleada por más de seis goles, para arrebatar el primer puesto del Grupo E al combinado español. Y es que la actual campeona de Europa ha firmado cinco victorias en sus cinco partidos, incluida una goleada a domicilio frente a Turquía (0-6) en Konya.

Los de Luis de la Fuente se han mostrado intratables en toda la fase de clasificaciones, anotando 19 goles a favor y manteniendo su portería a cero en los cinco partidos: Bulgaria 0-3 España, España 0-6 Turquía, España 2-0 Georgia, España 4-0 Bulgaria y Georgia 0-4 España. La selección española acumula 30 partidos oficiales sin conocer la derrota y, de ganar este martes en Sevilla, igualaría los 31 partidos sin perder de la Italia de Roberto Mancini.

Luis de la Fuente ha sabido construir un equipo en mayúsculas, capaz de ganar, golear y divertir pese a no jugar con sus estrellas algunos partidos, como el del pasado sábado en Tiflis. Sin Carvajal, Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams o Dean Huijsen, la campeona de Europa arrolló a Georgia (0-4) para sellar su clasificación virtual para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. No es matemática porque Turquía podrán clasificarse si gana por más de seis goles en La Cartuja, un escenario inimaginable y que sería una de las mayores sorpresas de la historia del fútbol.

Posibles onces del España - Turquía

Luis de la Fuente podría dar entrada a Vivian por Pau Cubarsí en el centro de una zaga en la que Aymeric Laporte volverá a ser el jefe. Pedro Porro y Grimaldo se perfilan como los laterales titulares este martes ante Turquía.

El centro del campo podría estar formado por Zubimendi, Fabián y Mikel Merino. Arriba Dani Olmo y Mikel Oyarzabal cuentan con muchas opciones de ser titulares, y la única duda sería si juega Ferran Torres o Yeremy Pino.

Por su parte, el italiano Vincenzo Montella podría dar descanso a algunas de sus pizas básicas ante el riesgo de una tarjeta que les pueda costar el primer partido de la repesca. Calhanoglu, que se dañó una muñeca en el triunfo ante Bulgaria de la última jornada (2-0), es baja. Yüksek tampoco estará disponible por sanción.

Arda Güler será un día más el faro de la selección turca, que solo ha ganado una vez a España en once enfrentamientos: lo hizo en Estambul en 1954.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Vivian, Laporte, Grimaldo; Zubimendi, Fabián, Mikel Merino; Ferran Torres o Yeremy Pino, Dani Olmo y Oyarzabal.

Turquía: Çakir; Çelik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Karazor, Salih Ozcan; Aydin, Arda Güler, Yildiz; y Aktürkoglu.

Horario y dónde ver el España - Turquía de clasificación para el Mundial 2026

El España - Turquía, partido de clasificación para el Mundial 2026, se jugará el martes 18 de noviembre a las 20:45 horas (horario peninsular) en el Estadio de La Cartuja, Sevilla.

El partido entre España y Turquía se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo y la última hora del encuentro y la fase de clasificación para el Mundial 2026.

