Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Mundial 2026

España - Turquía: Día, hora y dónde ver el partido de clasificación para el Mundial 2026, en directo

La selección española de fútbol recibe a Turquía en el último partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Consulta el día, hora, posibles onces y dónde ver el España - Turquía.

Los jugadores de España celebran un gol ante Georgia en Tiflis

Día, hora y dónde ver el España - Turquía de clasificación para el Mundial 2026 | Antena 3 Deportes

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

La España de Luis de la Fuente cierra este martes su fase de clasificación para el Mundial 2026 recibiendo a Turquía en el estadio de La Cartuja, de Sevilla. El equipo turco necesita un milagro, en forma de goleada por más de seis goles, para arrebatar el primer puesto del Grupo E al combinado español. Y es que la actual campeona de Europa ha firmado cinco victorias en sus cinco partidos, incluida una goleada a domicilio frente a Turquía (0-6) en Konya.

Los de Luis de la Fuente se han mostrado intratables en toda la fase de clasificaciones, anotando 19 goles a favor y manteniendo su portería a cero en los cinco partidos: Bulgaria 0-3 España, España 0-6 Turquía, España 2-0 Georgia, España 4-0 Bulgaria y Georgia 0-4 España. La selección española acumula 30 partidos oficiales sin conocer la derrota y, de ganar este martes en Sevilla, igualaría los 31 partidos sin perder de la Italia de Roberto Mancini.

Luis de la Fuente ha sabido construir un equipo en mayúsculas, capaz de ganar, golear y divertir pese a no jugar con sus estrellas algunos partidos, como el del pasado sábado en Tiflis. Sin Carvajal, Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams o Dean Huijsen, la campeona de Europa arrolló a Georgia (0-4) para sellar su clasificación virtual para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. No es matemática porque Turquía podrán clasificarse si gana por más de seis goles en La Cartuja, un escenario inimaginable y que sería una de las mayores sorpresas de la historia del fútbol.

Posibles onces del España - Turquía

Luis de la Fuente podría dar entrada a Vivian por Pau Cubarsí en el centro de una zaga en la que Aymeric Laporte volverá a ser el jefe. Pedro Porro y Grimaldo se perfilan como los laterales titulares este martes ante Turquía.

El centro del campo podría estar formado por Zubimendi, Fabián y Mikel Merino. Arriba Dani Olmo y Mikel Oyarzabal cuentan con muchas opciones de ser titulares, y la única duda sería si juega Ferran Torres o Yeremy Pino.

Por su parte, el italiano Vincenzo Montella podría dar descanso a algunas de sus pizas básicas ante el riesgo de una tarjeta que les pueda costar el primer partido de la repesca. Calhanoglu, que se dañó una muñeca en el triunfo ante Bulgaria de la última jornada (2-0), es baja. Yüksek tampoco estará disponible por sanción.

Arda Güler será un día más el faro de la selección turca, que solo ha ganado una vez a España en once enfrentamientos: lo hizo en Estambul en 1954.

  • España: Unai Simón; Pedro Porro, Vivian, Laporte, Grimaldo; Zubimendi, Fabián, Mikel Merino; Ferran Torres o Yeremy Pino, Dani Olmo y Oyarzabal.
  • Turquía: Çakir; Çelik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Karazor, Salih Ozcan; Aydin, Arda Güler, Yildiz; y Aktürkoglu.

Horario y dónde ver el España - Turquía de clasificación para el Mundial 2026

El España - Turquía, partido de clasificación para el Mundial 2026, se jugará el martes 18 de noviembre a las 20:45 horas (horario peninsular) en el Estadio de La Cartuja, Sevilla.

El partido entre España y Turquía se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo y la última hora del encuentro y la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Jannik Sinner somete a Alex de Miñaur y jugará la final de las Nitto ATP Finals

Jannik Sinner celebra su victoria ante Alex de Miñaur en Turín

Publicidad

Deportes

Cartel de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla del pintor Fernando Vaquero

El autor del cartel de la Cabalgata de Reyes de Sevilla con una camiseta del Betis denuncia acoso e insultos

Los jugadores de España celebran un gol ante Georgia en Tiflis

España - Turquía: Día, hora y dónde ver el partido de clasificación para el Mundial 2026, en directo

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras disputar la final de las ATP Finals 2025

El surrealista dato que define la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: "Han jugado 3.302 puntos y..."

El equipo español entrena en el SuperTennis Arena de Bolonia, sede de las finales de la Copa Davis
Copa Davis 2025

Finales Copa Davis 2025: día, hora y primer rival de la España de Carlos Alcaraz

Jannik Sinner posa con el trofeo de las Nitto ATP Finals 2025 junto a su equipo
Tenis

El aviso del entrenador de Jannik Sinner: "Nuestro objetivo para el 2026 es que sea aún más agresivo"

Obras del Spotify Camp Nou
FC Barcelona

El Barcelona vuelve al Spotify Camp Nou ante el Athletic y con 45.000 aficionados

Tras más de dos años de espera y varios retrasos el club culé ha recibido la licencia municipal para reabrir parcialmente su estadio y volverá a jugar en casa el próximo sábado.

Kris Boyd, jugador de la NFL
NFL

Kris Boyd, jugador de los Jets de la NFL, en estado crítico tras ser tiroteado en Nueva York

El jugador de 29 años fue tiroteado tras una pelea con un grupo de individuos.

De la Fuente en rueda de prensa

De la Fuente lanza un aviso de cara al Mundial: "En la selección no hay premios ni regalos"

Eric Chelle, seleccionador de Nigeria

El seleccionador de Nigeria denuncia magia negra de la RD Congo: "Hizo vudú"

Florentino Pérez saluda a Roger Goodell, comisionado de la NFL

Nadie se lo quiso perder: las 'celebrities' del histórico partido de NFL en el Santiago Bernabéu

Publicidad