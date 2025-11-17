Accidente múltiple en Madrid entre un camión, un autobús y una furgoneta: Al menos 24 heridos

Impactante accidente en en el kilómetro 37,900 de la autovía de A Coruña (A-6), a la altura del municipio madrileño de Collado Villalba. Este lunes, 17 de noviembre, veinticuatro personas han resultado heridas, dos de ellas de carácter grave y cuatro moderado, en un accidente por el choque entre un camión, un autobús y una furgoneta en plena carretera.

Los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid, daban el aviso de alerta, en torno a las 8:30 horas, de un accidente en sentido hacia Madrid en la A6. También, comunicaban la información por la red social X, mediante un post que daba más detalles de lo ocurrido.

24 personas heridas

El alcance entre vehículos ha provocado un terrible accidente vial que deja graves al conductor de un pequeño camión de reparto y a una pasajera del autobús. Ambos han sido trasladados a centros hospitalarios, a la par que otro grupo de afectados formado por tres pasajeros del autobús y el conductor de la furgoneta, que contaban con heridas de carácter moderado.

En el lugar de los hechos, el Summa 112 se encuentra atendiendo a otras 18 víctimas del accidente, que padecen heridas leves y se encuentran en mejor estado de salud. Allí mismo, la Guardia civil investiga las circunstancias de lo ocurrido y regula el tráfico de la vía, que se había visto gravemente afectado, donde ya se ha podido abrir un carril.

Dos personas atrapadas

El 112, también infamaba que los dos heridos graves, se encontraban atrapados dentro de los vehículos y han tenido que ser excarcelados por los bomberos de la Comunidad de Madrid. Situación, que ha complicado la dificultad de traslado de las víctimas hasta el hospital y el restablecimiento normal del tráfico.

El resto de pasajeros del autobús se encuentran en perfecto estado, todos ellos adultos, según confirma la Guardia Civil que continua investigando como ha sucedido el accidente.

