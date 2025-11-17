Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El seleccionador de Nigeria denuncia magia negra de la RD Congo: "Hizo vudú"

Nigeria quedó fuera del Mundial 2026 y su seleccionador acusó de la eliminación a un miembro del banquillo rival que lanzó "agua o algo parecido" durante la tanda de penaltis.

Eric Chelle, seleccionador de Nigeria

Eric Chelle, seleccionador de NigeriaEFE

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

El seleccionador de Nigeria, Eric Chelle, denunció tras la eliminación de su equipo en la repesca intercontinental clasificatoria para el Mundial 2026 que fueron víctimas de vudú por parte de miembros del cuerpo técnico de la República Democrática del Congo durante la tanda de penaltis.

"Durante toda la tanda de penaltis una persona del Congo hizo vudú. Tenía agua o algo parecido y lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso", explicó Chelle a los periodistas tras el duelo. El técnico tuvo que ser retenido por miembros de su staff para evitar una pelea con los responsables congoleños en los momentos finales de la tanda.

La República Democrática del Congo se clasificó para la repesca internacional tras vencer a Nigeria por 4-3 en los penaltis, después de un empate (1-1) en el tiempo reglamentario. El portero Lionel Mpasi-Nzau fue el héroe del partido al detener dos lanzamientos, a Moses Simon y Semi Ajayi, mientras que Calvin Bassey falló el suyo enviando el balón fuera.

Duro revés para Nigeria

La eliminación supone un golpe duro para Nigeria, tres veces campeona de África y participante en seis Mundiales consecutivos entre 1994 y 2018. En cambio, la clasificación de la RD Congo mantiene vivo su sueño de regresar a una Copa del Mundo por segunda vez en su historia; la primera fue en 1974, cuando todavía competía bajo el nombre de Zaire.

Las declaraciones de Chelle han generado una gran controversia en el país africano, que busca explicaciones tras otra frustración mundialista, mientras la Federación Nigeriana de Fútbol evalúa si elevará una queja formal a la CAF o a la FIFA por los hechos denunciados.

