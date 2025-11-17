Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alcaraz lanza un desafío a Sinner tras caer en las ATP Finals: "Espero que estés listo"

El número 1 del mundo se muestra satisfecho con su nivel pese a la derrota en la final de las ATP Finals y asegura que las molestias físicas en el muslo no le impidieron jugar bien.

Sinner y Alcaraz en la final de las ATP Finals

Sinner somete a Alcaraz y vuelve a erigirse en 'maestro' en Turín | EFE

Luis F. Castillo
Publicado:

El español Carlos Alcaraz cayó este domingo ante Jannik Sinner por 7-6 y 7-5 en la final de las ATP Finals pero terminó con la sensación de estar muy cerca de su gran rival. El murciano, número 1 del mundo, aseguró que se sintió competitivo en la superficie predilecta del italiano y que está convencido de que puede ganarle.

"Nunca dudé de mí mismo en este torneo. Nunca dudé de mi nivel en pista cubierta. No dudé en que podía jugar y luchar cara a cara con Jannik en pista cubierta. Lo pensé al comienzo del partido y lo pensé nada más terminar: puedo ganarle, competir contra él aquí. No me sorprendió en absoluto estar tan cerca. Estoy muy contento con mi rendimiento de hoy. Estoy bastante seguro de que mi nivel en pista cubierta seguirá mejorando", afirmó Alcaraz en rueda de prensa tras el encuentro.

Sinner, que encadenó su segunda Copa de Maestros consecutiva sin ceder un solo set, amplió a 31 su racha de victorias en pista dura bajo techo, mientras que Alcaraz fue el único jugador capaz de romperle el servicio en todo el torneo.

Molestias en los isquios

Pese al desgaste físico y las molestias musculares que sufrió en el muslo derecho, el murciano insistió en que eso no influyó en el resultado. "Sentí algo atrás, en los isquios, después de intentar devolver un servicio. Podría decir que no me afectó demasiado, para ser sincero, porque podía correr bien, podía llegar bien a las pelotas. Obviamente, a veces me venía a la mente la idea de cómo sería si hiciera las locuras que suelo hacer, cómo sería. Pero pude jugar bien", explicó.

Alcaraz, que fue atendido en dos ocasiones durante la final y jugó el segundo set con un vendaje compresor, dejó claro que no busca excusas. "No quiero que se me malinterprete, porque no voy a decir que podría haber jugado mejor o que podría haber hecho algo más si mi isquio hubiera estado bien. Pude jugar bien. La derrota se debe a que él se lo merecía", reconoció.

Molestias en los isquios

El murciano, que forma parte de la selección española que disputará los cuartos de final de la Copa Davis frente a la República Checa el próximo jueves 20 de noviembre, aseguró que ya tiene en mente los aspectos que quiere mejorar en su juego.

"Diré a mi equipo cómo me sentí en la pista, qué hice mal o qué creo que hice mal. Ellos me dirán cómo vieron el partido, mis debilidades, mis puntos fuertes, mis cosas buenas. Intentaremos mejorar en eso. Ya tengo algunas cosas en mente, que ya les he dicho. La temporada está a punto de terminar, así que ya tenemos la pretemporada a la vuelta de la esquina. Intentaré poner todo mi empeño en mejorar durante la pretemporada para empezar la temporada aún más fuerte", abundó.

Pese a la derrota, Alcaraz acabó el torneo con buenas sensaciones y la convicción de que su tenis sigue evolucionando. Con 22 años recién cumplidos, el número 1del mundo se prepara ahora para cerrar el año defendiendo los colores de España antes de iniciar una nueva pretemporada con la vista puesta en seguir compitiendo, y ganando, a su gran rival, Jannik Sinner.

Por eso, el de El Palmar le lanzó un desafío durante la entrega de premios: "Espero que estés listo para el año que viene porque yo también lo estaré. Ojalá pueda jugar más finales contra ti".

