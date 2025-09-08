Así ha ganado Carlos Alcaraz sus seis grand slam: los seis puntos de sus triunfos en París, Londres y Nueva York

Nueva York, la ciudad que nunca duerme, ha sido el escenario del último gran título de Carlos Alcaraz, superando a Jannik Sinner en cuatro sets (2-6, 6-3, 1-6 y 4-6). El murciano, cumplió 22 años el pasado cinco de mayo, ha logrado recuperar el número 1 y sumar el sexto gran slam de su carrera en una temporada en la que acumula siete títulos y 61 victorias.

La casualidad ha querido que el pupilo de Juan Carlos Ferrero recupere el mando del tenis mundial en el mismo escenario donde hace tres años se convirtió en el tenista más joven (19 años y cuatro meses) en ser número 1 de mundo, fue el 11 de septiembre de 2022. Ese día, Alcaraz conquistaba su primer US Open y primer grand slam en la final ante el noruego Casper Ruud(6-4, 2-6, 7-6(1) y 6-3).

Alcaraz tuvo que esperar unos meses para ganar su segundo major, lo hizo el 16 de julio de 2023 ante Novak Djokovic en la final de Wimbledon (1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6 y 6-4), un partido épico y que el murciano cerraba con una derecha cruzada que no lograba contrarrestar el serbio.

El murciano tardó casi un año en sumar su tercer grand slam, en este caso fue su primer Roland Garros. Alcaraz ganaba a Alexander Zverev en París el 9 de junio de 2024 (6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2) para alzar su primera Copa de los Mosqueteros. Otra derecha cruzada del español y un resto de tenista alemán que no superaba la red.

Solo un mes después, el tenista de El Palmar conquistaba su segundo Wimbledon y su cuarto grand slam, otra vez ante Novak Djokovic. El murciano aplastaba al erbio el 14 de julio de 2024 en una exhibición total (6-2, 6-2, 7-6(4)) para anotarse el cuarto grand slam de su carrera. Tras ese triunfo y después de caer en la final olímpica ante el serbio en París, Alcaraz entraba en una fase complicada, pero resurgió en la primavera de este año.

Dos grand slam y siete títulos en 2025

El español sumaba su quinto grand slam y su segundo Roland Garros tras una final antológica ante Jannik Sinner, que llegó a gozar de tres bolas de partido en la Philippe Chatrier. Fue el pasado 8 de junio y Alcaraz logró obrar una remontada increíble (6-4, 7-6(4), 4-6, 6-7(3) y 6-7 (2-10)) en una batalla que se prolongó durante cinco horas y 29 minutos. Un passing en carrera en el super tie-break del quinto set le abría de nuevo las puertas de la gloria al jugador murciano.

Su último y sexto grand slam llegaba este domingo 8 de septiembre de 2025, otra vez ante Sinner en la final del US Open. Al igual que ante Casper Ruud, Alcaraz cerraba el duelo con un saque abierto al lado de la ventaja. Casualidades del destino para un tenista que desde hoy vuelve a ser el número 1 del mundo, otra vez tras conquistar Nueva York.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com