Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Así ha ganado Carlos Alcaraz sus seis grand slam: los seis puntos de sus triunfos en París, Londres y Nueva York

El murciano ha superado a Casper Ruud, Novak Djokovic (2), Alexander Zverev y Jannik Sinner (2) en las seis finales que ha ganado de grand slam.

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Jannik Sinne en la final del US Open 2025

Seis puntos que definen a un tenista único: así ganó Alcaraz cada uno de sus seis grand slam | José Ángel Abad | Sergio Bonilla

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Nueva York, la ciudad que nunca duerme, ha sido el escenario del último gran título de Carlos Alcaraz, superando a Jannik Sinner en cuatro sets (2-6, 6-3, 1-6 y 4-6). El murciano, cumplió 22 años el pasado cinco de mayo, ha logrado recuperar el número 1 y sumar el sexto gran slam de su carrera en una temporada en la que acumula siete títulos y 61 victorias.

La casualidad ha querido que el pupilo de Juan Carlos Ferrero recupere el mando del tenis mundial en el mismo escenario donde hace tres años se convirtió en el tenista más joven (19 años y cuatro meses) en ser número 1 de mundo, fue el 11 de septiembre de 2022. Ese día, Alcaraz conquistaba su primer US Open y primer grand slam en la final ante el noruego Casper Ruud(6-4, 2-6, 7-6(1) y 6-3).

Alcaraz tuvo que esperar unos meses para ganar su segundo major, lo hizo el 16 de julio de 2023 ante Novak Djokovic en la final de Wimbledon (1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6 y 6-4), un partido épico y que el murciano cerraba con una derecha cruzada que no lograba contrarrestar el serbio.

El murciano tardó casi un año en sumar su tercer grand slam, en este caso fue su primer Roland Garros. Alcaraz ganaba a Alexander Zverev en París el 9 de junio de 2024 (6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2) para alzar su primera Copa de los Mosqueteros. Otra derecha cruzada del español y un resto de tenista alemán que no superaba la red.

Solo un mes después, el tenista de El Palmar conquistaba su segundo Wimbledon y su cuarto grand slam, otra vez ante Novak Djokovic. El murciano aplastaba al erbio el 14 de julio de 2024 en una exhibición total (6-2, 6-2, 7-6(4)) para anotarse el cuarto grand slam de su carrera. Tras ese triunfo y después de caer en la final olímpica ante el serbio en París, Alcaraz entraba en una fase complicada, pero resurgió en la primavera de este año.

Dos grand slam y siete títulos en 2025

El español sumaba su quinto grand slam y su segundo Roland Garros tras una final antológica ante Jannik Sinner, que llegó a gozar de tres bolas de partido en la Philippe Chatrier. Fue el pasado 8 de junio y Alcaraz logró obrar una remontada increíble (6-4, 7-6(4), 4-6, 6-7(3) y 6-7 (2-10)) en una batalla que se prolongó durante cinco horas y 29 minutos. Un passing en carrera en el super tie-break del quinto set le abría de nuevo las puertas de la gloria al jugador murciano.

Su último y sexto grand slam llegaba este domingo 8 de septiembre de 2025, otra vez ante Sinner en la final del US Open. Al igual que ante Casper Ruud, Alcaraz cerraba el duelo con un saque abierto al lado de la ventaja. Casualidades del destino para un tenista que desde hoy vuelve a ser el número 1 del mundo, otra vez tras conquistar Nueva York.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Springsteen, Stephen Curry o Lindsay Lohan disfrutaron con la magia de Alcaraz en el US Open

Bruce Springsteen, Ben Stiller o Sting en las gradas del Arthur Ashe Stadium

Publicidad

Deportes

Yeray Álvarez, en un partido con el Athletic

UEFA sanciona diez meses a Yeray Álvarez por una violación no intencionada de las normas antidopaje

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Jannik Sinne en la final del US Open 2025

Así ha ganado Carlos Alcaraz sus seis grand slam: los seis puntos de sus triunfos en París, Londres y Nueva York

Carlos Alcaraz, tras recibir el cheque por ganar el US Open 2025

La millonada que acumula Carlos Alcaraz a lo largo de su carrera

Sabalenka y Alcaraz, en el programa Today Show
Tenis

El lapsus de Sabalenka ante Alcaraz: "Tengo que hacer un TikTok con Jann… Carlos, perdón"

Carlos Alcaraz posa para los medios con el trofeo del US Open
US Open

Mats Wilander pronostica cuántos grand slam puede ganar Carlos Alcaraz: "Es muy joven, eso es lo que da miedo..."

Carlos Alcaraz posa con su segundo US Open
Tenis

El brutal récord de Carlos Alcaraz al ganar su sexto grand slam con 22 años y 125 días

El murciano conquista su segundo US Open y el sexto grand slam de su carrera a los 22 años y 125 días. Solo Björn Borg fue más precoz ganando media docena de majors.

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero se funden en un abrazo tras la final del US Open
US Open

Así fue la celebración de Carlos Alcaraz tras conquistar el US Open

El murciano, nuevo número 1 tras ganar su segundo US Open y su sexto grand slam, se fundió en abrazos con su familia y su equipo. El champán se descorchó en el vestuario de Flushing Meadows.

Carlos Alcaraz recibe de manos del rey Felipe VI el premio Nacional del Deporte

Las felicitaciones de Felipe VI, Sánchez o Nadal a Alcaraz tras su segundo US Open

Lamine Yamal en el partido de España en Turquía

Lamine Yamal perdió su pasaporte tras la goleada de España a Turquía

Sinner, pensativo tras la final con Alcaraz

Sinner explica su derrota ante Carlos Alcaraz con una frase demoledora: "Es sencillo..."

Publicidad