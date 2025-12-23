Guardiola quiere gobernar en solitario, aunque Vox no lo facilitará, y el PSOE cierra la puerta a favorecer un gobierno de PP en Extremadura

El principal objetivo de María Guardiola tras las elecciones en Extremadura es gobernar en solitario, gracias a la abstención de Vox. Sin embargo, los de Abascal no tienen la intención de ponérselo sencillo. Mientras tanto, Moncloa cierra la puerta a facilitar un gobierno del PP con el fin de evitar la influencia de Vox. De cualquier forma, en el PP insisiten en que no tienen ninguna línea roja a la hora de sentarse a hablar con todas las partes por el bien de todos lo extremeños.

Un gobierno de PP

"Lo que los extremeños piden es que tengamos un gobierno en solitario y que podamos llegar a acuerdos, que podamos seguir impulsando esas políticas que han conseguido las mejores cotas de progreso de Extremadura", remarcaba la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en una entrevista recogida por Europa Press este lunes.

"Vox debería plantearse una abstención"

Sobre la propuesta del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que plantea al PSOE facilitar su investidura con una abstención, Guardiola considera que "tiene mucho sentido y también es lo que debería plantearse Vox a la vista del resultado: realizar una abstención en la investidura y que luego podamos ir llegando a acuerdos para aprobar los Presupuestos, que fueron los que al final provocaron que hayamos llegado a esta situación", explicaba.

Con esta mano tendida a Vox, María Guardiola defiende que es capaz de llegar a acuerdos, como el que alcanzó con Vox tras las elecciones de 2023, que se cerró "con 60 medidas que estaban pensadas para impulsar el progreso de una región como Extremadura". "Vox si quiere llegar a acuerdos, puede llegar a acuerdos", remarcaba Guardiola, a la vez que lamentaba que el partido de Santiago Abascal vaya a negociar "con imposiciones, amenazas, ataques" e "insultos".

El PP no ve a Vox "con muchas ganas" de entrar en los Gobiernos

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado este martes desconocer si Vox pedirá entrar o no en el Gobierno de Extremadura. Lo que sí ha asegurado es que no ve a la formación de Santiago Abascal "con muchas ganas" de entrar, porque les ve "muy cómodos fuera, en la oposición". Ha recordado que "estaban dentro y decidieron salirse" porque "no les gustaba la gestión".

Con esto, Muñoz ha insistido en que la lectura de las elecciones ha sido muy clara, "quieren un gobierno liderado por el PP".

El Gobierno no ve viable la abstención del PSOE

Por su parte, el Gobierno no ve viable la abstención del PSOE para facilitar la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura sin que tenga que depender de Vox, al considerar que practica las mismas políticas que la formación de Santiago Abascal.

Fuentes del Ejecutivo han subrayado que es al PSOE y a los militantes extremeños a los que les corresponde decidir sobre el debate que ha planteado Juan Carlos Rodríguez Ibarra, favorable a esa abstención para permitir que Guardiola sea investida tras las elecciones del pasado domingo.