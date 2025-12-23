Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Extremadura

Guardiola quiere gobernar en solitario, aunque Vox no lo facilitará, y el PSOE cierra la puerta a favorecer un gobierno de PP en Extremadura

Ante todo, desde el PP insisiten en que no tienen ninguna línea roja a la hora de sentarse a hablar con todas las partes por el bien de todos lo extremeños.

La presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola (C), participa en un acto electoral, a 13 de diciembre de 2025, en Navalmoral de la Mata, Cáceres, Extremadura (España). Feijóo ha asegurado que "hay una gran mayoría de extremeños que comparten una misma percepción: María ilusiona y contagia. A María no la para nadie".13 DICIEMBRE 2025 CAMPAÑA ELECTORAL;ELECCIONES EXTREMEÑASCarlos Criado / Europa Press13/12/2025

Guardiola quiere gobernar en solitario | EUROPAPRESS

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

El principal objetivo de María Guardiola tras las elecciones en Extremadura es gobernar en solitario, gracias a la abstención de Vox. Sin embargo, los de Abascal no tienen la intención de ponérselo sencillo. Mientras tanto, Moncloa cierra la puerta a facilitar un gobierno del PP con el fin de evitar la influencia de Vox. De cualquier forma, en el PP insisiten en que no tienen ninguna línea roja a la hora de sentarse a hablar con todas las partes por el bien de todos lo extremeños.

Un gobierno de PP

"Lo que los extremeños piden es que tengamos un gobierno en solitario y que podamos llegar a acuerdos, que podamos seguir impulsando esas políticas que han conseguido las mejores cotas de progreso de Extremadura", remarcaba la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en una entrevista recogida por Europa Press este lunes.

"Vox debería plantearse una abstención"

María Guardiola

Sobre la propuesta del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que plantea al PSOE facilitar su investidura con una abstención, Guardiola considera que "tiene mucho sentido y también es lo que debería plantearse Vox a la vista del resultado: realizar una abstención en la investidura y que luego podamos ir llegando a acuerdos para aprobar los Presupuestos, que fueron los que al final provocaron que hayamos llegado a esta situación", explicaba.

Con esta mano tendida a Vox, María Guardiola defiende que es capaz de llegar a acuerdos, como el que alcanzó con Vox tras las elecciones de 2023, que se cerró "con 60 medidas que estaban pensadas para impulsar el progreso de una región como Extremadura". "Vox si quiere llegar a acuerdos, puede llegar a acuerdos", remarcaba Guardiola, a la vez que lamentaba que el partido de Santiago Abascal vaya a negociar "con imposiciones, amenazas, ataques" e "insultos".

El PP no ve a Vox "con muchas ganas" de entrar en los Gobiernos

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado este martes desconocer si Vox pedirá entrar o no en el Gobierno de Extremadura. Lo que sí ha asegurado es que no ve a la formación de Santiago Abascal "con muchas ganas" de entrar, porque les ve "muy cómodos fuera, en la oposición". Ha recordado que "estaban dentro y decidieron salirse" porque "no les gustaba la gestión".

Con esto, Muñoz ha insistido en que la lectura de las elecciones ha sido muy clara, "quieren un gobierno liderado por el PP".

El Gobierno no ve viable la abstención del PSOE

Por su parte, el Gobierno no ve viable la abstención del PSOE para facilitar la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura sin que tenga que depender de Vox, al considerar que practica las mismas políticas que la formación de Santiago Abascal.

Fuentes del Ejecutivo han subrayado que es al PSOE y a los militantes extremeños a los que les corresponde decidir sobre el debate que ha planteado Juan Carlos Rodríguez Ibarra, favorable a esa abstención para permitir que Guardiola sea investida tras las elecciones del pasado domingo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Audiencia de Madrid anula la orden de analizar los correos de Begoña Gómez

Begoña Gómez

Publicidad

España

María Guardiola

Guardiola quiere gobernar en solitario, aunque Vox no lo facilitará, y el PSOE cierra la puerta a favorecer un gobierno de PP en Extremadura

Tribunal Constitucional

El Senado decide llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por no presentar los presupuestos

Felipe VI

Horario y dónde ver el discurso de Navidad del Rey 2025 en directo

El juez Pedraz se encargará de la causa contra Leire Díez por presuntos amaños con empresas de la SEPI
Leire Díez

La Audiencia Nacional bloquea las cuentas de Leire Díez y los investigados del 'Caso SEPI' y mantiene la causa bajo secreto

La nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz
CONSEJO DE MINISTROS

La nueva portavoz del Gobierno responde al batacazo electoral ante el silencio de Sánchez: "El PP está más atado que nunca a Vox"

La portavoz del Comité Ejecutivo Federal del PSOE, Montse Mínguez
EXTREMADURA

Ferraz asegura que será el PSOE extremeño quien decida si investir o no a María Guardiola

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, recuerda que los 'populares' no apoyaron la investidura de Guillermo Fernández Vara.

Jordi Sevilla
PSOE

Jordi Sevilla presentará un manifiesto para crear una alternativa socialdemócrata a la "podemización" de Sánchez

Cree que tras el presidente del Gobierno hay un "club de fans" y lamenta que no haya contrapesos en la dirección del partido.

El PSOE enfrenta su peor resultado en Extremadura mientras apuesta por mantener el control con Sánchez al frente

El PSOE enfrenta su peor resultado en Extremadura mientras apuesta por mantener el control con Sánchez al frente

Alfonso Villares

La Justicia archiva la denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro Alfonso Villares

Imagen del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page

García-Page exige "autocrítica" tras el "pedrazo" del PSOE en las elecciones de Extremadura

Publicidad