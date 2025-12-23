Horario de las tiendas 24 de diciembre, nochevieja, y año nuevo de 2025

Este año, el 24 de diciembre cae en miércoles, y eso condiciona el funcionamiento de muchas grandes cadenas. La tónica general es clara: apertura normal por la mañana y cierre anticipado por la tarde. Además, en muchos casos, el día 25 no habrá actividad comercial, por lo que hoy se convierte en una jornada especialmente importante para quienes aún tienen compras pendientes.

Horario tiendas 24 noviembre 2025 y Nochebuena

Esta nochebuena, como en años recientes, muchos supermercados acortan su jornada para que sus trabajadores también puedan disfrutar de la cena familiar. Las grandes cadenas suelen ajustar así sus horarios:

Mercadona: abrirá en su horario habitual de mañana, pero cerrará más temprano, sobre las 19:00 h.

Lidl: también funcionará hasta aproximadamente las 19:00 h con horario especial festivo.

Carrefour (incluido Market, Express y Bio): suele abrir por la mañana y cerrar también sobre las 19:00–20:00 h, aunque puede variar según tamaño de tienda y región (por ejemplo, supermercados más grandes tienden a ofrecer un poco más de tiempo).

El Corte Inglés / Supercor / Hipercor: mantienen un horario reducido, en general abren por la mañana y cerrando alrededor de las 19:00 h.

Alcampo: como en otras cadenas, cierra antes de lo habitual, con cierre alrededor de las 19:00–20:00 h dependiendo de la ubicación.

como en otras cadenas, cierra antes de lo habitual, con cierre alrededor de las 19:00–20:00 h dependiendo de la ubicación. DIA: muchas tiendas suelen operar por la mañana y cerrar a media tarde, aunque esto puede variar según el establecimiento específico.

De todas maneras, si tienes un comercio cercano o un formato “express”, es buena idea comprobar el horario concreto en su buscador online antes de salir. Por ejemplo, Carrefour y Mercadona facilitan esta información entrada por código postal.

Nochevieja (31 de diciembre) y Año Nuevo (1 de enero): ¿y ahora qué?

Lo que ocurre el 31 de diciembre suele ser más de lo mismo que en Nochebuena: apertura por la mañana con cierre anticipado por la tarde, para que todos lleguen a tiempo a las uvas y los planes de fin de año.

Mercadona y Lidl: abrirán el 31 de diciembre de 09:00 h a 19:00 h, permitiendo compras hasta la tarde.

Carrefour: en muchos establecimientos también estará abierto hasta alrededor de 19:00–20:00 h el mismo día.

El Corte Inglés / Hipercor / Supercor: similares horarios reducidos ese día, generalmente hasta las 19:00 h.

similares horarios reducidos ese día, generalmente hasta las 19:00 h. Alcampo y DIA: igualmente adaptan su jornada con apertura por la mañana y cierre más temprano, aunque las franjas exactas dependen de cada tienda o concesión.

Horario supermercados 1 enero 2026

En cuanto al 1 de enero de 2026, casi todos los supermercados permanecerán cerrados por ser festivo nacional, retomando sus horarios habituales a partir del 2 de enero.

Organizarse con tiempo no solo es práctico, sino que también te evita estrés de última hora. Recuerda: por muy apurados que estemos con las compras, estas fechas también son para disfrutar del tiempo con quienes nos importan. Organizar bien tu visita al supermercado te puede regalar un poco más de esa tranquilidad navideña.

