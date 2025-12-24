¿Es la ola de Rodrigo Koxa en Nazaré la más grande surfeada en la historia del surf?

El debate sobre quién ha logrado surfear la ola más grande de la historia es un tema de discusión y debate en el mundo del surf. En primer lugar porque no es sencillo realizar una medición exacta de cada ola y, en segundo lugar, porque no todas las grandes olas surfeadas han sido filmadas y fotografiadas. Pero lo que sí parece claro es que en los últimos años los grandes surfistas de olas gigantes han llevado el surf a otro nivel, cabalgando auténticos monstruos y paredes de agua, con una altura similar a edificios de cinco plantas. En el panorama mundial del surf de olas grandes una pequeña localidad del sur de Portugal, Nazaré, se ha posicionado como la gran meca de esta arriesgada y temible disciplina.

Los mejores surfistas del mundo acuden cada otoño/invierno a la Praia da Norte para desafiar los límites del surf y jugarse la vida por cazar una de las míticas olas que rompen anualmente en Nazaré. Hace unos días el brasileño Carlos Burle sufrió un terrible wipe out que casi le cuesta la vida. Y es que el final del otoño y el comienzo del invierno está dejando una serie de marejadas históricas en esta pequeña localidad del sur de Portugal. Allí, el 29 de octubre de 2020, el alemán Sebastian Steudtnercabalgó una ola de 26,21 metros, la mayor registrada hasta la fecha o al menos eso es lo que sostienen la World Surf League y el Guinnes World Records.

Ahora, una ola del brasileño Rodrigo Koxa se postula para batir ese récord y reabre el debate sobre cuál es la ola más grande surfeada en la historia. Y es que el pasado 19 de diciembre, Xoxa surfeó una ola en Nazaré que se apunta podría haber rondado los 29,15 metros de altura. Para llevar a cabo esa medición se ha realizado un riguroso estudio, realizado por Paulo Vinícius, surfista y diseñador gráfico brasileño, quien utilizando sus técnicas de medición y, basándose en una fotografía realizada por el portugués Matias Hammer, estima que la ola de Koxa rondó los 29,15 metros, con una margen de error del 5%.

"Si no me meto hacia dentro del tubo, podía haber muerto"

El surfista brasileño sostiene que para llevar a cabo una medición rigurosa de la ola hay que atender la trayectoria completa del surfista en la bajada de la ola, sin centrarse únicamente en el labio o la cantidad de agua.

"Cuando bajas hasta la base, surfeas toda la energía de la ola. Esta fue tan profunda que, si no me meto hacia dentro del tubo, podía haber muerto. Fue una de las más comprometidas que he surfeado en Nazaré", explicó el surfista brasileño tras pillar esa enorme pared el pasado 19 de diciembre.

En la medición de Paulo Vinícius se toma como referencia la distancia entre la rodilla y el pie de Rodrigo Koxa (53 centímetros) y se extrapola ese dato a la ola usando la fotografía sacada por Matias Hammer.