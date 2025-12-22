Josep Pedró competirá en la categoría más dura del Dakar: "No podemos tener ninguna ayuda externa"

Tras proclamarse campeón de España de Rallys Todo Terreno, Josep Pedró afronta su próximo desafío: enfrentarse a la dureza del desierto en solitario. El piloto español participará con su moto en la categoría Original by Motul, una categoría en la que los pilotos "estamos obligados a hacernos toda la mecánica de la moto, no podemos tener ninguna ayuda externa", aseguraba el campeón de España.

Con la dificultad que ya supone terminar el Dakar, hay que añadirle que al terminar cada etapa, estos pilotos deberán reparar los daños de la moto o retocar algunos detalles antes de la próxima etapa: "no es lo mismo acabar y darle tu moto a tu equipo de mecánicos; que acabar y saber que todo lo que le pase a la moto, solo tú te lo puedes reparar", sentenciaba Josep.

A la categoría Original by Motul, también se le conoce como la categoría romántica por los más apasionados de este famoso Rally: "Es como volver a los orígenes. A la aventura de tú, tu moto, tu mecánica y tu día a día", decía Pedró, ilusionado.

Con experiencia en el Dakar, el catalán participará por tercera vez, aunque la primera en esta categoría. Las expectativas son buenas de cara a la competición de 2026: "llegamos bien físicamente y creo que podemos estar en los puestos de cabeza, pero no me meto presión", indicaba Josep.

Una pasión familiar

Al igual que Josep, su padre también fue piloto en el Dakar, aunque al volante de un coche y con un equipo. Cuando preguntamos a Josep sobre el apoyo de su familia, no dudó en responder que "obviamente tienen miedo porque ya conocen los riesgos y saben a lo que nos enfrentamos. Quizá mi madre lo sufre más; y mi padre también, aunque se lo queda para dentro. Pero muy orgullosos".

