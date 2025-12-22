Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Dakar 2026

Josep Pedró competirá en la categoría más dura del Dakar: "No podemos tener ninguna ayuda externa"

El piloto catalán ha anunciado que participará en la categoría Original by Motul. No podrá recibir ayuda externa, ni asistencia de ningún tipo.

Josep Pedró, en plena competición

Josep Pedró, el 'Llanero solitario' del Dakar: "Es como volver a los orígenes" | Daniel Valares | Josep Soldado | Marc Fuster

Publicidad

Daniel Valares
Publicado:

Tras proclamarse campeón de España de Rallys Todo Terreno, Josep Pedró afronta su próximo desafío: enfrentarse a la dureza del desierto en solitario. El piloto español participará con su moto en la categoría Original by Motul, una categoría en la que los pilotos "estamos obligados a hacernos toda la mecánica de la moto, no podemos tener ninguna ayuda externa", aseguraba el campeón de España.

Con la dificultad que ya supone terminar el Dakar, hay que añadirle que al terminar cada etapa, estos pilotos deberán reparar los daños de la moto o retocar algunos detalles antes de la próxima etapa: "no es lo mismo acabar y darle tu moto a tu equipo de mecánicos; que acabar y saber que todo lo que le pase a la moto, solo tú te lo puedes reparar", sentenciaba Josep.

A la categoría Original by Motul, también se le conoce como la categoría romántica por los más apasionados de este famoso Rally: "Es como volver a los orígenes. A la aventura de tú, tu moto, tu mecánica y tu día a día", decía Pedró, ilusionado.

Con experiencia en el Dakar, el catalán participará por tercera vez, aunque la primera en esta categoría. Las expectativas son buenas de cara a la competición de 2026: "llegamos bien físicamente y creo que podemos estar en los puestos de cabeza, pero no me meto presión", indicaba Josep.

Una pasión familiar

Al igual que Josep, su padre también fue piloto en el Dakar, aunque al volante de un coche y con un equipo. Cuando preguntamos a Josep sobre el apoyo de su familia, no dudó en responder que "obviamente tienen miedo porque ya conocen los riesgos y saben a lo que nos enfrentamos. Quizá mi madre lo sufre más; y mi padre también, aunque se lo queda para dentro. Pero muy orgullosos".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Quién es Samu López, el nuevo entrenador principal de Carlos Alcaraz tras el 'divorcio' con Ferrero

Carlos Alcaraz y su entrenador Samuel Lopez en las instalaciones de Queen's

Publicidad

Deportes

Josep Pedró, en plena competición

Josep Pedró competirá en la categoría más dura del Dakar: "No podemos tener ninguna ayuda externa"

Juan Carlos Ferrero se abraza a Alcaraz tras la final del US Open

Patrick Mouratoglou y la decisión de Alcaraz de prescindir de Juan Carlos Ferrero: "Va a ser un momento duro para Carlos..."

Ivan Lendl entrega el trofeo del US Open a Carlos Alcaraz

El nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz para conmemorar su último título de Grand Slam

Carlos Alcaraz y Samu López en un entrenamiento en Murcia
Tenis

El primer mensaje de Samu López tras la ruptura de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: "Entrenando con ilusión, ambición y unidad"

Ciclistas del equipo SC Padovani
Ciclistas

Varios ciclistas son disparados por el conductor de un coche en pleno entrenamiento

Anthony Joshua en el momento de noquear a Jake Paul
Boxeo

Las terribles consecuencias del k.o. de Anthony Joshua a Jake Paul: ¡doble fractura de mandíbula!

El boxeador británico noqueó de forma brutal al yoyutuber y boxeador Jake Paul en el sexto asalto con un directo que le mandó directamente al hospital.

Imagen de Jude Bellingham.
LaLiga

El Madrid cierra 2025 con victoria y silbado por su afición

El mal juego de los blancos ensombrece el récord de Kylian Mbappé, que alcanza los 59 goles en un año de Cristiano Ronaldo.

Pelota de fútbol

La Federación Catalana de Fútbol suspende todos los partidos debido a las intensas lluvias

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz en un entrenamiento en Roland Garros 2023

Carlos Santos, primer entrenador de Alcaraz: "Me pasó a mí también. Yo quería una serie de condiciones, el padre no las vio así"

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero se funden en un abrazo tras la final del US Open

¿Demasiadas exhibiciones? La teoría de Greg Rusedski sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero

Publicidad