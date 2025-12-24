Muere el futbolista alemán Sebastian Hertner tras caer desde un telesilla a 70 metros de altura

Luto y consternación en el fútbol alemán tras confirmarse la trágica muerte de Sebastian Hertner, futbolista del ETSV Hamburg que falleció tras caer desde una telesilla a 70 metros de altura en la estación de esquí de Savin Kuk, en Montenegro. Según informa el diario Bild, el jugador de 34 años se precipitó al vacío el pasado domingo tras soltarse uno de los cables de la silla doble de la estación invernal ubicada en las montañas de Montenegro. La esposa de Sebastian Hertner tuvo que ser rescatada por los servicios de emergencia, pero pudo salvar su vida.

El ETSV Hamburg, equipo en el que jugaba el futbolista alemán de 34 años, informó de la trágica noticia en sus redes sociales, mostrando su tristeza y shock por la muerte d de Sebastian Hertner.

"Con gran tristeza tenemos que anunciar hoy que nuestro capitán Sebastian Hertner tuvo un fatal accidente mientras estaba de vacaciones. Estamos aturdidos y entristecidos infinitamente. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz Sebastián", reza el breve comunicado del ETSV Hamburg.

¿Cómo se produjo el accidente mortal de Sebastian Hertner?

Al parecer, según informa el medio Pobjeda, el accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando una de las sillas del teleférico número 2 de la estación de esquí de Savin Kuk se deslizó y acabó golpeando con la silla de delante. Fruto del impacto, Sebastian Hertner cayó de la silla desde una altura de 70 metros, una caída que le costó la vida. La esposa del futbolista alemán resultó gravemente herida y fue traslada de urgencia al Hospital General de Niksic, antes de ser llevada al Centro Clínico de Montenegro para someterse una cirugía.

"Su esposa, también de nacionalidad alemana, también estaba en la misma cesta, que quedó atrapada en el teleférico tras el accidente. En esta ocasión, resultó gravemente herida y trasladada urgentemente al Hospital General de Niksic, desde donde, debido a la gravedad de las lesiones (fractura abierta del fémur y lesión craneal), fue trasladada al Centro Clínico de Montenegro para cirugía", infoma el medio pobjeda.me.

Otras tres esquiadores, de nacionalidad serbia, alemana y montenegrina, fueron rescatados del telesilla. La fiscal Merima Obućina encargó una investigación sobre lo ocurrido y el motivo por el que sucedió el fatal accidente en el telesilla.

Sebastian Hertner, canterano del Stuttgart, fue internacional sub-18 y sub-19 con Alemania y jugó en el Schalke (filial), 1860 Múnich, Erzgebirge Aue, Darmstadt, Lübeck, Türkgücü München, BFC Dynamo y Teutonia 05. Disputó 95 partidos en Segunda, pero no llegó a debutar en Primera. Actualmente, jugaba en el ETSV Hamburg.