Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Muere el futbolista alemán Sebastian Hertner tras caer desde un telesilla a 70 metros de altura

El trágico accidente se produjo en la estación de esquí de Savin Kuk, en Montenegro. Sebastian Hertner tenía 34 años y jugaba en el ETSV Hamburg, de la quinta división alemana.

Fallece Sebastian Hertner a los 34 a&ntilde;os

Fallece Sebastian Hertner a los 34 añosIG: ETSV HH LIGA

Publicidad

Luto y consternación en el fútbol alemán tras confirmarse la trágica muerte de Sebastian Hertner, futbolista del ETSV Hamburg que falleció tras caer desde una telesilla a 70 metros de altura en la estación de esquí de Savin Kuk, en Montenegro. Según informa el diario Bild, el jugador de 34 años se precipitó al vacío el pasado domingo tras soltarse uno de los cables de la silla doble de la estación invernal ubicada en las montañas de Montenegro. La esposa de Sebastian Hertner tuvo que ser rescatada por los servicios de emergencia, pero pudo salvar su vida.

El ETSV Hamburg, equipo en el que jugaba el futbolista alemán de 34 años, informó de la trágica noticia en sus redes sociales, mostrando su tristeza y shock por la muerte d de Sebastian Hertner.

"Con gran tristeza tenemos que anunciar hoy que nuestro capitán Sebastian Hertner tuvo un fatal accidente mientras estaba de vacaciones. Estamos aturdidos y entristecidos infinitamente. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz Sebastián", reza el breve comunicado del ETSV Hamburg.

¿Cómo se produjo el accidente mortal de Sebastian Hertner?

Al parecer, según informa el medio Pobjeda, el accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando una de las sillas del teleférico número 2 de la estación de esquí de Savin Kuk se deslizó y acabó golpeando con la silla de delante. Fruto del impacto, Sebastian Hertner cayó de la silla desde una altura de 70 metros, una caída que le costó la vida. La esposa del futbolista alemán resultó gravemente herida y fue traslada de urgencia al Hospital General de Niksic, antes de ser llevada al Centro Clínico de Montenegro para someterse una cirugía.

"Su esposa, también de nacionalidad alemana, también estaba en la misma cesta, que quedó atrapada en el teleférico tras el accidente. En esta ocasión, resultó gravemente herida y trasladada urgentemente al Hospital General de Niksic, desde donde, debido a la gravedad de las lesiones (fractura abierta del fémur y lesión craneal), fue trasladada al Centro Clínico de Montenegro para cirugía", infoma el medio pobjeda.me.

Otras tres esquiadores, de nacionalidad serbia, alemana y montenegrina, fueron rescatados del telesilla. La fiscal Merima Obućina encargó una investigación sobre lo ocurrido y el motivo por el que sucedió el fatal accidente en el telesilla.

Sebastian Hertner, canterano del Stuttgart, fue internacional sub-18 y sub-19 con Alemania y jugó en el Schalke (filial), 1860 Múnich, Erzgebirge Aue, Darmstadt, Lübeck, Türkgücü München, BFC Dynamo y Teutonia 05. Disputó 95 partidos en Segunda, pero no llegó a debutar en Primera. Actualmente, jugaba en el ETSV Hamburg.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Josep Pedró competirá en la categoría más dura del Dakar: "No podemos tener ninguna ayuda externa"

Josep Pedró, en plena competición

Publicidad

Deportes

Fallece Sebastian Hertner a los 34 años

Muere el futbolista alemán Sebastian Hertner tras caer desde un telesilla a 70 metros de altura

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, en una imagen de archivo

Juan Carlos Ferrero y su separación de Carlos Alcaraz: "Se hubiera podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero..."

Lamine Yamal muestra su antigua casa

Lamine Yamal abre las puertas de su casa: "No soy una persona muy ordenada..."

Garri Kaspárov, en una imagen de archivo
Ajedrez

Rusia lanza una orden de detención contra Garri Kaspárov por apología del terrorismo

Los patinadores de velocidad Nil Llop y Daniel Milagros en la pista 'Madrid On Ice' del Riyadh Air Metropolitano
Patinaje

España presenta su alineación olímpica en patinaje de velocidad en la pista de hielo del Metropolitano

Rafael Louzán, en la reunión de la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol
Fútbol

Rafael Louzán, sobre el 2026: "La segunda estrella de la selección es un sueño con el que todos podemos ilusionarnos"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) felicita la Navidad y habla sobre el "reto deportivo máximo" que le espera al fútbol español en 2026 en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Ferrero y Alcaraz con la 'Copa de los Mosqueteros'
Tenis

Garbiñe Muguruza y la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: "Es raro hacer un cambio en un momento tan bueno"

La extenista y ganadora de dos grand slam reconoce su sorpresa por la separación entre el murciano y el entrenador valenciano.

Malina Maria Guler

Muere la periodista deportiva Malina Maria Guler, de 27 años, tras caer desde un séptimo piso

Javier Enríquez y Sandro Rosell, a su salida del juzgado en Barcelona

Sandro Rosell contradice a Laporta en su declaración sobre el 'caso Negreira': "Lo conocí en 2003 cuando entramos en la primera Junta del señor Laporta"

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz en un entrenamiento en Roland Garros 2023

La crítica más dura por la forma en la que Alcaraz decidió terminar su relación con Juan Carlos Ferrero: "Es indignante"

Publicidad