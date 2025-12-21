Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Calculadora de pactos de las elecciones de Extremadura 2025: aquí podrás ver los posibles acuerdos tras los resultados

Los resultados de las elecciones de Extremadura obligan a alcanzar acuerdos para gobernar. Repasa aquí todos los pactos posibles entre PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura.

Belén Montero
Publicado:

Los resultados de las elecciones en Extremadura deja un parlamento más fragmentado de lo que estaba tras las anteriores elecciones. Los acuerdos serán decisivos para la gobernabilidad de esta comunidad autónoma. Por ello, en Antena 3 Noticias ponemos a tu disposición la calculadora de pactos, una herramienta para que según avanza el escrutinio, puedas comprobar en tiempo real qué partido tiene más posibilidades de alcanzar la presidencia de la Junta de Extremadura.

La puedes ver en la parte superior de esta noticia y su funcionamiento es muy sencillo. Solo tienes que ir eligiendo cada partido y comprobar que combinaciones alcanzan los 33 escaños, la mayoría absoluta.

Los resultados de las elecciones en Extremadura dan como ganadora a la candidata del PP, María Guardiola, aunque no alcanza esa mayoría que le permita gobernar en solitario. De hecho, solo suma un escaño respecto a los resultados de 2023. En cambio, Vox, su anterior socio, se dispara y alcanza los 11 escaños, 6 más de los conseguidos en los anteriores comicios. Su papel será clave para decidir el gobierno de Extremadura. o

También han quedado claras las consecuencias para el PSOE de haber presentado como candidato a Miguel Ángel Gallardo, actualmente a la espera de juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación en el caso David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El PSOE se desploma hasta los 18 escaños, 10 menos que en 2023.

Resultados de 2023

En la anterior ocasión, las elecciones se celebraron el 28 de mayo de 2023 y aunque fue el candidato del PSOE, Guillermo Fernández Vara, el que obtuvo más votos (244.227 frente a los 237 384 del PP), fueron los populares, con María Guardiola a la cabeza, quienes se hicieron finalmente con el poder gracias al apoyo de Vox.

Entonces, la suma de los 28 escaños del PP y los 5 de Vox superó a los 28 del PSOE y los 4 de Unidas Podemos.

Ahora, esa misma suma es la única que alcanza la mayoría absoluta. Para que María Guardiola pueda gobernar, serán necesarios los 29 escaños del PP y los 11 de Vox.

Elecciones Extremadura 2025: Calculadora de pactos
