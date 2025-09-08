El lapsus de Sabalenka ante Alcaraz: "Tengo que hacer un TikTok con Jan… Carlos, perdón"

Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, ganadores del US Open 2025, han protagonizado un divertido momento en el programa 'Today Show' de Channel Nine, un canal australiano. Y es que la jugadora bielorrusa, ganadora de cuatro grand slam, tuvo un lapsus cuando hablaba sobre la posibilidad de hacer un TikTok con el murciano.

"Tengo que hacer un TikTok con Jan... Carlos, perdón", fue el tremendo y divertido desliz de la jugadora de Minsk, provocando las risas de todos los presentes. Carlos Alcaraz, como era de esperar, tiro de naturalidad y humor para echarle una mano a Sabalenka en ese momento.

"Son las nueve de la mañana. No te preocupes, todo está bien. No escuché nada, no te preocupes", le respondió Alcaraz a Sabalenka.

"Es la peor frase que he pronunciado. Cortarlo todo, cortarlo todo", reaccionaba Sabalenka entre las risas de los presentes.

Sabalenka y Alcaraz protagonizaron también un divertido vídeo en sus redes sociales como campeones del US Open 2025.

Alcaraz: "Tengo Australia en el punto de mira"

Carlos Alcaraz, horas después de conquistar su segundo US Open y su sexto grand slam, reconoció que su objetivo inmediato es completar el 'Grand Slam' y ganar su primer Open de Australia.

"Tengo Australia en el punto de mira", admitió el murciano en una entrevista a al agencia EFE.

"Me gustaría, me encantaría completar el 'Grand Slam'. Los cuatro. Es el objetivo principal de cara a cada año. Es por lo que entrenamos y hacemos una muy buena pretemporada para estar lo mejor posible de cara a Australia", indicó Alcaraz.

Si Alcaraz quiere reinar por primera vez en Melbourne, deberá destronar a Jannik Sinner, el actual campeón del Open de Australia.

"Jannik también me ha ganado muchos partidos. Mi buena racha está sucediendo ahora. A lo mejor llegará un momento en el que él tenga la buena racha. Yo creo que los partidos que jugamos, los momentos en los que jugamos y la manera en la que nos hacemos mejores, es una rivalidad bastante buena", explica Alcaraz.

