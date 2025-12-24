Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ana Peleteiro anuncia que está embarazada: "El regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025"

La atleta gallega y medallista olímpica en triple salto anuncia que está esperando a un bebe junto a su pareja, el francés Benjamin Compaoré.

Ana Peleteiro junto a su pareja Benjamin Compaor&eacute;

Ana Peleteiro junto a su pareja Benjamin CompaoréIG: Ana Peleteiro

Ana Peleteiro, triple campeona de Europa de triple salto y medalla de bronce en Tokio 2020, ha anunciado este miércoles 24 de diciembre que está embaraza y esperando a un bebe junto a su pareja, el también triplista francés Benjamin Compaoré, con el que ya tuvo a Lúa, su hija nacida en diciembre de 2022.

"Que nos tocara la lotería tres veces en un mismo año habría sido abusar, ¿no? Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025. Gracias, vida, por tanta abundancia, amor y felicidad", escribió Peleteiro en sus redes sociales junto a una foto en blanco y negro con la ecografía.

En la publicación también aparece su hija Lúa posando con la fotografía de su futura hermana/o.

Ana Peleteiro fue madre por primera vez en 2022 y, este mismo verano, sufrió un duro golpe al perder al bebé que estaba esperando, un embarazo por el que renunció a participar en el Europeo de atletismo en junio.

La atleta gallega, nacida el 2 de diciembre de 1995 en Ribeira, logró colgarse la medalla de bronce en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este mismo año logró su segundo oro en un Europeo de pista cubierta en Apeldoorn (Países Bajos), un hito que también había firmado en Glasgow 2019. En el Europeo de Pista Cubierta Torun 2021 se colgó la medalla de plata.

Ana Peleteiro también ha cosechado dos medallas en Europeos al aire libre: bronce en Berlín 2018 y oro en Roma 2024. Su increíble palmarés se completa con tres medallas de bronce en los Mundiales de Pista Cubierta en Birmingham 2018, Glasgow 2024 y Nankín 2025.

