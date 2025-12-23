Muere la periodista deportiva Malina Maria Guler, de 27 años, tras caer desde un séptimo piso

La periodista deportiva, fotógrafa, reportera de fútbol e influencer, Malina Maria Guler, ha muerto tras precipitarse desde el séptimo piso del edificio donde residía en la ciudad rumana de Oradea.

Su trágica muerte ha sido confirmada por el Bihor Oradea, equipo rumano para el que trabajaba de reportera, que dice: "Malina formó parte del club durante la temporada 2023-2024, campaña en la que el FC Bihor Oradea ascendió a la Segunda División, contribuyendo con su profesionalidad y dedicación a capturar los momentos y emociones de esta trayectoria deportiva".

Las autoridades todavía investigan las causas de la muerte para esclarecer los motivos de la caída, sin embargo, la periodista dejó un inquietante mensaje horas antes en sus redes sociales que decía: "Tu zona de confort te matará". Hace unos meses, la mujer, que también trabajó para el UTA Arad, subió a redes sociales un vídeo recopilatorio de sus mejores momentos profesionales con la cita: "Cada día es un regalo que recibo con serenidad, y mis ojos son testigos de cada emoción que llevo", afirmó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.