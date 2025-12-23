Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Rumanía

Muere la periodista deportiva Malina Maria Guler, de 27 años, tras caer desde un séptimo piso

El Bihor Oradea, equipo en el que trabajaba, ha confirmado la noticia en sus redes sociales.

Malina Maria Guler

Malina Maria Guler@malina__guler

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

La periodista deportiva, fotógrafa, reportera de fútbol e influencer, Malina Maria Guler, ha muerto tras precipitarse desde el séptimo piso del edificio donde residía en la ciudad rumana de Oradea.

Su trágica muerte ha sido confirmada por el Bihor Oradea, equipo rumano para el que trabajaba de reportera, que dice: "Malina formó parte del club durante la temporada 2023-2024, campaña en la que el FC Bihor Oradea ascendió a la Segunda División, contribuyendo con su profesionalidad y dedicación a capturar los momentos y emociones de esta trayectoria deportiva".

Las autoridades todavía investigan las causas de la muerte para esclarecer los motivos de la caída, sin embargo, la periodista dejó un inquietante mensaje horas antes en sus redes sociales que decía: "Tu zona de confort te matará". Hace unos meses, la mujer, que también trabajó para el UTA Arad, subió a redes sociales un vídeo recopilatorio de sus mejores momentos profesionales con la cita: "Cada día es un regalo que recibo con serenidad, y mis ojos son testigos de cada emoción que llevo", afirmó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Sol Borelli y Dylan Donegan, campeones del mundo júnior en Perú: "Tenía claro que iba a por el oro"

Sol Borelli y Dylan Donegan, campeones del mundo júnior en Perú

Publicidad

Deportes

Ferrero y Alcaraz con la 'Copa de los Mosqueteros'

Garbiñe Muguruza y la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: "Es raro hacer un cambio en un momento tan bueno"

Malina Maria Guler

Muere la periodista deportiva Malina Maria Guler, de 27 años, tras caer desde un séptimo piso

Javier Enríquez y Sandro Rosell, a su salida del juzgado en Barcelona

Sandro Rosell contradice a Laporta en su declaración sobre el 'caso Negreira': "Lo conocí en 2003 cuando entramos en la primera Junta del señor Laporta"

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz en un entrenamiento en Roland Garros 2023
Tenis

La crítica más dura por la forma en la que Alcaraz decidió terminar su relación con Juan Carlos Ferrero: "Es indignante"

Josep Pedró, en plena competición
Dakar 2026

Josep Pedró competirá en la categoría más dura del Dakar: "No podemos tener ninguna ayuda externa"

Juan Carlos Ferrero se abraza a Alcaraz tras la final del US Open
Tenis

Patrick Mouratoglou y la decisión de Alcaraz de prescindir de Juan Carlos Ferrero: "Va a ser un momento duro para Carlos..."

El mediático entrenador francés analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y reconoce que "nadie podía imaginarse que esto se iba a acabar rompiendo".

Ivan Lendl entrega el trofeo del US Open a Carlos Alcaraz
ATP

El nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz para conmemorar su último título de Grand Slam

El murciano ha cumplido con su promesa y se ha tatuado la estatua de 'La Libertad' y el puente de Broolyn, en recuerdo por su último US Open.

Carlos Alcaraz y Samu López en un entrenamiento en Murcia

El primer mensaje de Samu López tras la ruptura de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: "Entrenando con ilusión, ambición y unidad"

Ciclistas del equipo SC Padovani

Varios ciclistas son disparados por el conductor de un coche en pleno entrenamiento

Anthony Joshua en el momento de noquear a Jake Paul

Las terribles consecuencias del k.o. de Anthony Joshua a Jake Paul: ¡doble fractura de mandíbula!

Publicidad