Lamine Yamal abre las puertas de su casa: "No soy una persona muy ordenada..."

Lamine Yamal ha dado un paso más allá de lo estrictamente futbolístico, el jugador del Fútbol Club Barcelona y de la Selección Española se ha abierto un canal de Youtube y ha subido su primer vídeo, en el que muestra como es la casa en la que ha vivido estos últimos años. El delantero español ha querido enseñar a sus seguidores un lado más íntimo de su día a día. El delantero del Barcelona debutó en YouTube con un vídeo en el que recorre la que hasta ahora ha sido su casa, un piso en Sant Joan Despí.

En el vídeo, de aproximadamente diez minutos, Yamal aparece cercano, y enseña habitación por habitación mientras que explica objetos que tiene en cada sala. Gracias al vídeo vemos a un Lamine sonriente y contando anécdotas personales y detalles curiosos de su vida cotidiana. Entre cajas, habitaciones llenas de ropa y ambientadores, el futbolista confiesa que ser ordenado no es su mayor virtud, aunque se defiende con una sonrisa que el desorden actual se debe a la mudanza.

"La verdad, no soy una persona muy ordenada, pero estoy mudándome; tampoco tengo la casa tan mal", reconoce el futbolista culé.

En el salón, tiene la mayoría de los premios colectivos e individuales que tiene. Dentro de todos, su objeto más preciado es el balón con el que anotó el gol ante Francia en la Eurocopa que ganó España en 2024. "Lo más preciado de mi casa: el balón con el que le marqué a Francia", reconoce el futbolista azulgrana.

Lamine y su peculiar habito en plena madrugada: "Es mi plan favorito"

También ha comentado una curiosa costumbre que tiene por la noche: "Intento dormirme pronto para despertarme a la madrugada, no lo hago para ver la hora y dormir más, lo hago para comer galletas, es mi plan favorito".

El nuevo canal de YouTube del culé no se limita a una simple visita por su casa: también sirve para que Lamine comparta con sus fans los aspectos de su personalidad fuera del césped. Entre risas bromea incluso sobre su soltería y ambientadores con aroma a vainilla, ha repetido en varias ocasiones la obsesión que tiene con la vainilla. "Todo lo que esté en mi casa tiene que oler a vainilla", admite Lamine Yamal.

En menos de 24 horas el vídeo ronda las 4.000.000 de visualizaciones y más de 300.000 me gustas, esta nueva faceta del diez del Barcelona ha causado muchas interacciones en las redes sociales.

