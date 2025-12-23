La crítica más dura por la forma en la que Alcaraz decidió terminar su relación con Juan Carlos Ferrero: "Es indignante"

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ponían fin el pasado 17 de diciembre a ocho años de relación jugador-entrenador, un binomio completamente exitoso y que ha llevado al tenista murciano ha conquistar seis grand slam y un total de 24 títulos ATP. De la mano del entrenador valenciano, el tenista de El Palmar ha pasado de ser un prometedor jugador de tenis a ser el número 1 del mundo y uno de los jugadores más completos de la historia del deporte de la raqueta a sus 22 años. Para la gran mayoría de analistas de este deporte, la separación entre ambos ha sido una auténtica sorpresa y una decisión difícil de comprender con los resultados que Carlitos ha cosechado en 2025: ocho títulos, dos grand slam (Roland Garros y US Open) y un balance de 71 triunfos y nueve derrotas.

Los motivos de la ruptura aún no son oficiales, aunque medios especializados como Clay y RG Media apuntan a que el entorno de Carlos Alcaraz dio un plazo de 48 horas a Juan Carlos Ferrero para aceptar su nuevo contrato para 2026. 'El Mosquito' no habría aceptado las nuevas condiciones contractuales y eso habría precipitado la ruptura entre ambos tras ocho años de exitoso trabajo conjunto (2018 - 2025). "Hubo desacuerdos significativos entre Ferrero y el padre de Alcaraz sobre cómo gestionar la carrera del jugador", señalan los citados medios.

"Lo que me preocupa es el ultimátum, la exigencia de responder en 48 horas"

Muchos son los que han ofrecido su opinión sobre lo ocurrido, desde Toni Nadal a Brad Gilbert pasando por el mediático Patrick Mouratoglou. La mayoría han reconocido su sorpresa y han analizado la decisión del tenista murciano ofreciendo diferentes argumentos, pero ahora Frédéric Weis, exjugador de baloncesto y medallista olímpico ha ido un paso más allá y ha calificado de "indignante" la forma en la que se planteó la negociación entre el equipo de Alcaraz y Juan Carlos Ferrero.

"Lo que me preocupa es el ultimátum, la exigencia de responder en 48 horas", analiza Weis en el programa radiofónico 'Les Grandes Gueules du Sport' de RMC Sport.

El que fuera medallista de planta en los JJOO de Sídney 2000 no acaba de entender cómo se pudo plantear un ultimátum de 48 horas a una persona que ha sido tan importante y que ha ejercido un rol clave en el crecimiento y consolidación de Carlos Alcaraz en la élite del tenis.

"Es una forma muy peculiar de tratar a alguien con quien has trabajado durante siete años. Es indignante", señala Frédéric Weis.

Alcaraz, de pretemporada en Murcia antes del Open de Australia

Carlos Alcaraz ha comenzado en estos días su pretemporada en su Murcia natal, donde ha estado entrenando con el italiano Flavio Cobolli y donde se le ha visto ya junto a Samu López, su nuevo entrenador principal y el que ejercerá el papel que hasta ahora realizaba Juan Carlos Ferrero en el próximo Open de Australia, del 12 de enero a 1 de febrero de 2026.

El grand slam oceánico es el gran objetivo de Carlos Alcaraz de cara a la próxima temporada, ya que es el único major que aún no ha conquistado a sus 22 años. El tenista de El Palmar cuenta ya con dos Roland Garros (2024 y 2025), dos Wimbledon (2023 y 2024) y dos US Open (2022 y 2025).