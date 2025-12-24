Muere a los 78 años el exgolfista japonés Masashi 'Jumbo' Ozaki

Masashi 'Jumbo' Ozaki, leyenda del golf japonés, ha muerto a los 78 años a causa de una cáncer de colon, según confirma el Circuito Japonés de Golf (JGTO).

"Masashi Ozaki falleció a las 15:21 del día 23 debido a un cáncer de colon sigmoide. Su hijo mayor, Tomoharu, anunció la noticia el día 24. Tenía 78 años. Desde su diagnóstico hace aproximadamente un año, ha podido continuar su tratamiento en casa gracias a su fuerte voluntad. El funeral se llevará a cabo únicamente ante los familiares más cercanos, de acuerdo con los deseos del fallecido", señaló el JGTO en su página web.

Como indica el PGA Tour, Ozaki fue apodado 'Jumbo' "por su presencia física sólida y su prodigiosa longitud desde el tee" y atesoró 94 victorias en la Japan Golf Tour Organization (JGTO). Fue uno de los dos golfistas japoneses que forman parte del Salón de la Fama del Golf Mundial, junto a su compatriota Isao Aoki. Entres sus títulos más relevantes figurar seis campeonatos del Japan PGA y cinco títulos del Japan Open.

"Es una figura imprescindible y única al hablar del golf masculino"

Ozaki, que comenzó su carrera deportiva en el béisbol, llegó a ser el número cinco del mundo en 1996 y firmó varios 'Top 10' en el Masters de Augusta, el Abierto de los Estados Unidos y el Abierto Británico. En el 2011 ingresó en el Salón de la Fama del Golf Mundial.

"Es una figura imprescindible y única al hablar del golf masculino, tanto ahora como en el futuro", explicó el tour en una publicación en redes sociales.

Aunque no ganó un título en Estados Unidos, Masashi 'Jumbo' Ozaki logró finalizar entre los diez primeros en tres ocasiones: en el Masters (T8, 1973), en el US Open (T6, 1989) y en The Open Championship (T10, 1979).