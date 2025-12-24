Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Golf

Muere a los 78 años el exgolfista japonés Masashi 'Jumbo' Ozaki

Ozaki, uno de los únicos dos golfistas japoneses en ser incorporados al Salón de la Fama del Golf Mundial falleció a causa de una cáncer de colon.

Masashi 'Jumbo' Ozaki, en su &eacute;poca como jugador

Masashi 'Jumbo' Ozaki, en su época como jugadorReuters

Publicidad

Masashi 'Jumbo' Ozaki, leyenda del golf japonés, ha muerto a los 78 años a causa de una cáncer de colon, según confirma el Circuito Japonés de Golf (JGTO).

"Masashi Ozaki falleció a las 15:21 del día 23 debido a un cáncer de colon sigmoide. Su hijo mayor, Tomoharu, anunció la noticia el día 24. Tenía 78 años. Desde su diagnóstico hace aproximadamente un año, ha podido continuar su tratamiento en casa gracias a su fuerte voluntad. El funeral se llevará a cabo únicamente ante los familiares más cercanos, de acuerdo con los deseos del fallecido", señaló el JGTO en su página web.

Como indica el PGA Tour, Ozaki fue apodado 'Jumbo' "por su presencia física sólida y su prodigiosa longitud desde el tee" y atesoró 94 victorias en la Japan Golf Tour Organization (JGTO). Fue uno de los dos golfistas japoneses que forman parte del Salón de la Fama del Golf Mundial, junto a su compatriota Isao Aoki. Entres sus títulos más relevantes figurar seis campeonatos del Japan PGA y cinco títulos del Japan Open.

"Es una figura imprescindible y única al hablar del golf masculino"

Ozaki, que comenzó su carrera deportiva en el béisbol, llegó a ser el número cinco del mundo en 1996 y firmó varios 'Top 10' en el Masters de Augusta, el Abierto de los Estados Unidos y el Abierto Británico. En el 2011 ingresó en el Salón de la Fama del Golf Mundial.

"Es una figura imprescindible y única al hablar del golf masculino, tanto ahora como en el futuro", explicó el tour en una publicación en redes sociales.

Aunque no ganó un título en Estados Unidos, Masashi 'Jumbo' Ozaki logró finalizar entre los diez primeros en tres ocasiones: en el Masters (T8, 1973), en el US Open (T6, 1989) y en The Open Championship (T10, 1979).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Eva Marie Pauline, gran promesa del atletismo español con 15 años: "Lo más importante son los estudios, el atletismo..."

Eva Marie Pauline, la promesa del lanzamiento de disco español

Publicidad

Deportes

La felicitación navideña de la Real Sociedad

Los clubes de fútbol felicitan las fiestas a toda la afición y despiden el 2025

Ana Peleteiro junto a su pareja Benjamin Compaoré

Ana Peleteiro anuncia que está embarazada: "El regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025"

Masashi 'Jumbo' Ozaki, en su época como jugador

Muere a los 78 años el exgolfista japonés Masashi 'Jumbo' Ozaki

La ola de Rodrigo Koxa en Nazaré
Surf

¿Es la ola de Rodrigo Koxa en Nazaré la más grande surfeada en la historia del surf?

El biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken en plena competición
Esquí

Hallan sin vida al biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken en un hotel de Italia

Fallece Sebastian Hertner a los 34 años
Fútbol

Muere el futbolista alemán Sebastian Hertner tras caer desde un telesilla a 70 metros de altura

El trágico accidente se produjo en la estación de esquí de Savin Kuk, en Montenegro. Sebastian Hertner tenía 34 años y jugaba en el ETSV Hamburg, de la quinta división alemana.

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, en una imagen de archivo
Tenis

Juan Carlos Ferrero y su separación de Carlos Alcaraz: "Se hubiera podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero..."

El entrenador valenciano rompe su silencio una semana después de hacerse oficial su ruptura con Carlos Alcaraz. "Ahora mismo yo estoy dolido. Estas relaciones son complicadas de dejar de un día para otro. Y tiene que pasar un tiempo de duelo", reconoce Juan Carlos Ferrero.

Lamine Yamal muestra su antigua casa

Lamine Yamal abre las puertas de su casa: "No soy una persona muy ordenada..."

Garri Kaspárov, en una imagen de archivo

Rusia lanza una orden de detención contra Garri Kaspárov por apología del terrorismo

Los patinadores de velocidad Nil Llop y Daniel Milagros en la pista 'Madrid On Ice' del Riyadh Air Metropolitano

España presenta su alineación olímpica en patinaje de velocidad en la pista de hielo del Metropolitano

Publicidad