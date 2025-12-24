Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hallan sin vida al biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken en un hotel de Italia

El biatleta noruego de 27 años fue encontrado sin vida en su habitación de un hotel en la localidad italiana de Lavazè, donde se encontraba entrenando.

El biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken en plena competici&oacute;n

El biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken en plena competiciónReuters

Luto y conmoción en el mundo del esquí. El biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken, de 27 años, ha sido hallado muerto en su habitación de hotel en la localidad italiana de Lavazè, donde se encontraba entrenando, según una informado la Unión Internacional de Biatlón (IBU, por sus siglas en inglés).

"La Unión Internacional de Biatlón lamenta profundamente saber que el biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken ha fallecido a los 27 años durante un campo de entrenamiento en Italia", confirma la IBU.

Sivert Guttorm Bakken compitió en la Copa del Mundo en 31 ocasiones, subiendo al podio en cuatro de competiciones. En la temporada 2021-22, el biatleta noruego ganó el pequeño Globo de Cristal en la modalidad de salida en masa al imponerse en la última competición de la temporada en Oslo.

En 2022 fue diagnosticado de miocarditis, una afección cardíaca, y anunció su retirada, aunque este mismo año regresó a la competición, logrando dos medallas de oro en el Europeo. La semana pasada participó en la Copa del Mundo de Le Grand Bornand (Francia).

El presidente de la Unión Internacional de Biatlón, Olle Dahlin, ha admitido que la IBU "está profundamente conmocionada y entristecida por la trágica noticia de la repentina muerte de Sivert Bakken·

"El regreso de Sivert al biatlón tras un periodo de grandes dificultades fue una fuente de inmensa alegría para todos en la familia del biatlón y una demostración inspiradora de su resiliencia y determinación. Su muerte a tan corta edad es imposible de comprender, pero no será olvidado y permanecerá para siempre en nuestros corazones. Los pensamientos de la IBU están con la familia y amigos de Sivert, su equipo y todos los miembros de la familia noruega de biatlón en este momento tan difícil", señala Olle Dahlin.

"Nos quedamos sin palabras ante la noticia del repentino fallecimiento de Sivert Bakken. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, compañeros de equipo y todos los cercanos a él durante este momento difícil", señaló la Unión Internacional de Biatlón.

