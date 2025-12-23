Garbiñe Muguruza y la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: "Es raro hacer un cambio en un momento tan bueno"

Garbiñe Muguruza, extenista y ganadora de un Roland Garros (2016) y un Wimbledon (2017), se ha pronunciado sobre la reciente separación entre Carlos Alcarazy Juan Carlos Ferrero. El murciano y el valenciano han trabajado de forma conjunta durante ocho años (2018 - 2025), una época en la que el tenista de El Palmar se ha consolidado en la cima de la ATP y ha sumado 24 títulos ATP, incluidos seis grand slam. La extenista española, nacida en Venezuela el 8 de octubre de 1993, admite que le sorprende "muchísimo" la decisión de separar sus caminos a la vista de los grandes resultados que estaba cosechando Alcaraz.

"Me sorprendió muchísimo, creo que a todo el mundo. Carlos es el número 1 del mundo y ¿qué mejor temporada puede hacer, siendo número uno del mundo? Ha ganado grand slams, diez u ocho torneos, así que es raro hacer un cambio en un momento tan bueno: cuando las cosas funcionan se tiende a no cambiar. Sí, muy sorprendida, con ganas de saber más", analiza Garbiñe Muguruza en una entrevista en 'El Larguero'.

La extenista española tiene claro que le decisión de Carlos Alcaraz de prescindir de Juan Carlos Ferrero no se debe a cuestiones tenísticas o de resultados.

"Uno valora cambiar de equipo cuando sientes que necesitas una nueva voz o que las cosas no van bien. 'Ostras, llevo año flojito, no he conseguido buenos resultados, estoy perdiendo mucho o ese entrenador no me transmite lo que me transmitía antes... necesito cerrar ese ciclo y buscar alguien con ideas nuevas', pero siempre viene de un momento no tan bueno, no cuando ganas un Grand Slam o eres número uno del mundo. Eso es lo que es raro", afirma Garbiñe Muguruza.

La extenista española también opina que será difícil que aparezca un tercer tenista que pueda interponerse en la rivalidad ante Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en 2026. "Son muy superiores y muy constantes", indica Garbiñe Muguruza.

Más allá de la actualidad del circuito, Muguruza afronta un 2026 marcado por nuevos retos profesionales tras casi dos años retirada de las pistas. Asume el cargo de codirectora del Mutua Madrid Open, que compartirá con el también extenista Feliciano López, una responsabilidad que calificó como "todo un honor" al tratarse de "un torneo muy potente y muy atractivo para los fans y los jugadores".

"Es un nombramiento estratégico para mejorar el torneo y que, al ser combinado, ese liderazgo compartido también se note en la oficina. Feliciano estará más de cara a la ATP y yo más a la WTA, pero nos ayudaremos y nos integraremos de forma muy natural", explicó Muguruza.