España presenta su alineación olímpica en patinaje de velocidad en la pista de hielo del Metropolitano

La pista de hielo 'Madrid On Ice', instalada en el Riyadh Air Metropolitano, ha sido el escenario este martes de la presentación de la alineación olímpica de patinaje de velocidad que representará a España en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. Nil Llop (500 metros) y Daniel Milagros (1000 metros) serán los primeros deportistas españoles en llevar a esta disciplina a una cita olímpica, haciendo historia por un patinaje de velocidad que cuenta con menos de 50 licencias en España.

En unas semanas competirán en los Jugos Olímpicos de invierno que se celebrarán en Milán. Nil Llop y Daniel Milagros han conseguido clasificarse en patinaje de velocidad y llevarán a España por primera vez a unos juegos de invierno en esta modalidad. Casi aprendieron antes a patinar que a montar en bicicleta.

"El llegar aquí es el resultado de todo lo que he hecho desde los cuatro años que empecé a patinar en ruedas", nos cuenta a Antena3 Deportes Daniel Milagros.

Dani y Nil han sido los encargados de inaugurar la pista de hielo gigante en el estadio Metropolitano. Una de las más grandes de Europa con 4.200 metros cuadrados de hielo instalados alrededor del césped del estadio rojiblanco, un plan perfecto para estas navidades y quién sabe si de esa pista puede salir algún patinador más para engordar el equipo español. "Cuantos más seamos mejor", señala con humor Nil Llopis.

"No puedo descansar porque mientras yo descanso, los demás se entrenan"

Nil Llop hizo historia el pasado 13 de diciembre tras convertirse en el primer patinador español de velocidad clasificado para unos Juegos Olímpicos, lo que también le abrió la plaza al navarro Daniel Milagros.

Ambos han dedicado su vida al patinaje y ahora quieren disfrutar de la recompensa en forma de Juegos Olímpicos a los que acuden con la ilusión de hacer su mejor papel y dejar a España en los más alto, para ello tiene claro que trabajarán hasta el final. "No puedo descansar porque si yo descanso los demás entrenan y no puede ser", resume Nil Llop sobre su participación en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, por lo que no está dispuesto a dar tregua a los rivales ni siquiera en fechas navideñas.

Daniel Milagros y Nil Llopis pasarán las fiestas de navidad en familia pero con la vista puesta en la próxima cita olímpica, para la que quedan solo unos días. "Los he contado y desde ahora quedan 49 días", resume Daniel Milagros. Los Juegos Olímpicos de Invierno comenzarán el próximo 6 de febrero de 2026 en Milán.

El equipo olímpico de la RFEDH para Milano-Cortina 2026 cuenta con siete deportistas confirmados: Olivia Smart & Tim Dieck (patinaje artístico / danza), Sofía Val & Asaf Kazimov (patinaje artístico / danza), Tomás Guarino (patinaje artístico / individual masculino), Nil Llop (patinaje de velocidad / 500m) y Daniel Milagros (patinaje de velocidad / 1000 metros). Aún pueden clasificarse para la cita olímpica los pilotos de skeleton (Adrián Rodríguez y Ana Torres-Quevedo) y bobsleigh (Leanna García).

