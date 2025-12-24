Los clubes de fútbol felicitan las fiestas a toda la afición y despiden el 2025

En el Real Madrid han aprovechado el parón navideño para reunirse en la ciudad deportiva y divertirse entre compañeros que han jugado a tradicionales juegos con los que no han parado de reír. Algunos de los que han participado han sido Carvajal, Valverde, Militao y Ceballos que ha intentado hacer alguna divertida trampa para sumar puntos para su equipo. Pero no sólo el Real Madrid, también en el Atlético de Madrid se ha reunido parte de la plantilla para posar con jerséis navideños y en las fotos había algún miembro especial, estaba el peluche de moda, una capibara, con la que han jugado y bromeado parte de la plantilla entre ellos Marcos Llorente.

El Barça ha dedicado su felicitación a los más pequeños, en especial a los niños con enfermedades raras. Muchos de esos pequeños son grandes aficionados al deporte, en el vídeo Pau Cubarsí habla con un niño que desea ser futuro entrenador, el pequeño le cuenta al defensa del Barcelona que algún día el será el míster del equipo catalán.

El Getafe ha elegido un villancico para felicitar la Navidad y parte de los músicos del conjunto musical eran los propios jugadores que han demostrado que con las manos no tienen tanta soltura para tocar los instrumentos como la tienen con los pies para el balón. Y también la música ha sido la opción elegida por la Real Sociedad que desde el propio estadio de Anoeta, un tenor acompañado por un coro y un gran piano han felicitado estas fiestas a toda la afición, el conjunto musical ha tenido una directora de orquesta muy especial, la mascota del equipo, Txurdin.

El Mallorca ha decorado un modesto árbol de Navidad en el que no han faltado las caras conocidas, los adornos han sido pegatina de elfos, papás noel, renos, muñecos de nieve... con el rostro de los propios jugadores de la plantilla.

Y la mascota canina, Canya del Girona ha hecho una entrañable visita a los niños de un hospital que tienen que pasar estas fechas ingresados. El animal se ha paseado por toda la planta de pediatría donde ha llevado la ilusión a los más pequeños que han recibido con alegría la visita y no han dejado de jugar y acariciar a la perra.

Con estos vídeos unos más simpáticos, otros más divertidos, musicales, tiernos, solidarios... los clubes de fútbol de primera división han querido felicitarnos la fiestas a toda la afición en estas fechas navideñas en las que ellos también disfrutan de unos días de vacaciones hasta volver de nuevo a los terrenos de juego y reanudar la competición el próximo enero que ya será 2026.

