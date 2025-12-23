Rusia lanza una orden de detención contra Garri Kaspárov por apología del terrorismo

La Justicia rusa ha dictado este martes una orden de detención contra el opositor ruso y ajedrecista Garri Kaspárov, a quien se acusa de realizar apología del terrorismo por sus críticas a la guerra de Ucrania.

"La corte dictó la medida cautelar contra Kaspárov de arresto en ausencia por dos meses a partir del momento de su detención en Rusia o su extradición a territorio ruso", sentenció el juez, citado por la agencia rusa TASS. El excampeón mundial de ajedrez ha sido acusado por "justificar públicamente el terrorismo en redes de telecomunicación, incluyendo internet", un delito que podría costarle a Kaspárov una condena de entre cinco y siete años de cárcel.

Pero esa orden de detención es bastante improbable que se lleve a cabo, ya que Kaspárov, incluido en la lista rusa de agentes extranjeros en mayo de 2022, vive en Nueva York. El excampeón mundo de ajedrez lleva una década fuera de Rusia, exiliado por su oposición a Vladimir Putin.

La reacción de Garri Kaspárov

El propio Garri Kaspárov, campeón del mundo de ajedrez de de 1985 a 1993, ha reaccionado a la orden detención dictada en su contra por la Justicia rusa.

"¿Otra vez? Oponerse al terrorismo de estado, por supuesto, debe llamarse terrorismo", ha ironizado el maestro de ajedrez nacido el 13 de abril de 1963 en Bakú.

El pasado mes de octubre el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) abrió una causa penal por "organizar una comunidad terrorista" e "intento de usurpación del poder" contra el magnate Mijaíl Jodorkovski y otros destacados opositores rusos en el exilio, fundadores del Comité Antibélico de Rusia (CAR), entre los que figura Kaspárov. Según el FSB, Jodorkovski y los otros fundadores del CAR "financian formaciones militarizadas ucranianas declaradas en Rusia terroristas y llevan a cabo labores de reclutamiento de personas para dichas formaciones, y utilizan a estas posteriormente en planes para hacerse con el poder en Rusia por la fuerza".

El CAR fue fundado el 27 de febrero de 2022, tres días después de que Rusia lanzara su campaña militar en Ucrania, con el objetivo declarado de combatir la "dictadura agresiva" del presidente ruso, Vladímir Putin, en el poder desde hace un cuarto de siglo.