Mats Wilander pronostica cuántos grand slam puede ganar Carlos Alcaraz: "Es muy joven, eso es lo que da miedo..."

Mats Wilander lo vio claro tras la victoria de Carlos Alcaraz ante Rinderknech en los octavos de final del US Open: el murciano llegó a Nueva York en plena forma y conquistó el torneo con la mejor versión de su carrera. Y es que el fenómeno de El Palmar solo ha cedido un set en todo el torneo, sin dar opciones a sus rivales (Opelka, Bellucci, Darderi y Rinderknech, Lehecka, Djokovic y Sinner). Wilander ya se olía algo y, tras ver el desempeño del español en sus primeros partidos en Flushing Meadows, colocó al murciano como el favorito.

Tras la final del domingo, en la que el murciano conquistó su sexto grand slam y recuperó el número 1, el extenista sueco ofreció las claves del éxito de Carlitos, dejando claro que cuando Alcaraz juega bien "es el mejor jugador del mundo".

"Estuvo tan preciso como en todo el torneo y fue demasiado bueno. Estuvo tan concentrado que no cometió muchos errores no forzados. Es una gran victoria. Es tan joven todavía, eso es lo que da miedo. Tiene seis Grand Slams, ha vuelto al número uno del mundo, lo cual es enorme para él. Es bueno en todo. Es tan sólido y cuando juega bien, realmente es el mejor jugador del mundo", opinó Wilander en Eurosport.

"Se repartirán los Grand Slams cada año durante mucho tiempo"

El extenista sueco fue más allá en sus pronósticos y aventuró que Sinner y Alcaraz se van a repartir los títulos de grand slam "durante mucho tiempo".

"Ambos saben que tienen el mundo del tenis en sus manos y lo controlan. Se repartirán los Grand Slams cada año durante mucho tiempo", asegura Wilander.

En el caso de Carlos Alcaraz ya acumula seis grand slam con 22 años y 125 días, siendo el segundo tenista más precoz en levantar seis majors por detrás de Borg. La gran pregunta es cuántos grand slam sumará el murciano a lo largo de su carrera, siempre teniendo en cuenta que a su edad Nadal había ganado también cinco majors, pero que Federer y Djokovic solo contaban con un gran slam.

"Creo que ganará muchos más. La pregunta es: ¿ganará tanto como Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal? ¿Ganará 20 Grand Slams? Hay muchas posibilidades de que sí", pronostica Wilander.

