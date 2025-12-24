Trump habría violado a una mujer que después apareció muerta, según los archivos de Epstein

Donald Trump ha sido uno de los principales señalados en la nueva publicación de archivos de Epstein. En esta tercera entrega, el Departamento de Justicia ha revelado 11.000 nuevos documentos en los que se certifica que Trump voló al menos ocho veces en el avión de Epstein 'Lolita Express'. Algunas horas después se han ampliado los detalles de estos archivos.

Entre estos documentos, destaca uno del FBI lleno de palabras tachadas que recoge una acusación de violación contra el presidente de Estados Unidos. La acusación, de naturaleza indirecta, parte del testimonio de un conductor de limusina que la interpuso tras escuchar la confesión de una mujer asegurando que Trump la había violado.

El conductor relata que, en 1995, llevó a Trump en su limusina, donde le escuchó hablar acerca de "abusar de una mujer". "Recogí al Presidente en 1995. Durante el trayecto tuvo conversaciones en su móvil muy preocupantes. Trump pronunciaba constantemente el nombre 'Jeffrey' e hizo referencia a abusar de una chica", cuenta.

Años después, en 1994, este mismo conductor tuvo una conversación con una mujer en el que salió el nombre del presidente de los Estados Unidos y, según cuenta, la mujer se quedó "helada" y aseguró al chófer que tanto Trump como Jeffrey Epstein la violaron. "Cuando hablé de Trump, ella se puso pálida y me dijo: 'El me violó, Trump me violó junto con Jeffrey Epstein. Una mujer con un nombre gracioso me llevó a un hotel elegante y ahí es donde pasó todo. No puedo llamar a la Policía porque me van a matar", declara. Finalmente, la chica a la que hace referencia el chófer en su testimonio habría aparecido muerta tiempo después y no se acreditó si fue un suicidio o un asesinato.

Los archivos

Entre los materiales difundidos se encuentran archivos que mencionan viajes y relaciones sociales de Epstein con diversas figuras poderosas, incluidas referencias a jet privados compartidos con la socialité británica Ghislaine Maxwell, su antigua colaboradora, y menciones a personalidades políticas prominentes de décadas pasadas.

Además, el nuevo lote de documentos incluye detalles sobre individuos nombrados como ejecutores del testamento de Epstein en versiones antiguas de su última voluntad, como Jes Staley, exdirectivo bancario, y Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro de EE. UU., aunque ambos niegan haber aceptado dichos roles.

También han emergido descripciones de miles de imágenes incautadas en propiedades vinculadas a Epstein, incluidas fotografías delicadas y grabaciones de vigilancia, algunas de las cuales han sido publicadas con grandes redacciones para proteger la identidad de víctimas.

