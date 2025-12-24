Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Archivos de Epstein

Trump habría violado a una mujer que después apareció muerta, según los archivos de Epstein

Un documento del FBI revela varios testimonios, entre ellos el de un chófer que asegura haber escuchado al mandatario hablar acerca de "abusar de una mujer".

Donald Trump junto a Jeffrey Epstein

Trump habría violado a una mujer que después apareció muerta, según los archivos de Epstein | Europa Press

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Donald Trump ha sido uno de los principales señalados en la nueva publicación de archivos de Epstein. En esta tercera entrega, el Departamento de Justicia ha revelado 11.000 nuevos documentos en los que se certifica que Trump voló al menos ocho veces en el avión de Epstein 'Lolita Express'. Algunas horas después se han ampliado los detalles de estos archivos.

Entre estos documentos, destaca uno del FBI lleno de palabras tachadas que recoge una acusación de violación contra el presidente de Estados Unidos. La acusación, de naturaleza indirecta, parte del testimonio de un conductor de limusina que la interpuso tras escuchar la confesión de una mujer asegurando que Trump la había violado.

El conductor relata que, en 1995, llevó a Trump en su limusina, donde le escuchó hablar acerca de "abusar de una mujer". "Recogí al Presidente en 1995. Durante el trayecto tuvo conversaciones en su móvil muy preocupantes. Trump pronunciaba constantemente el nombre 'Jeffrey' e hizo referencia a abusar de una chica", cuenta.

Años después, en 1994, este mismo conductor tuvo una conversación con una mujer en el que salió el nombre del presidente de los Estados Unidos y, según cuenta, la mujer se quedó "helada" y aseguró al chófer que tanto Trump como Jeffrey Epstein la violaron. "Cuando hablé de Trump, ella se puso pálida y me dijo: 'El me violó, Trump me violó junto con Jeffrey Epstein. Una mujer con un nombre gracioso me llevó a un hotel elegante y ahí es donde pasó todo. No puedo llamar a la Policía porque me van a matar", declara. Finalmente, la chica a la que hace referencia el chófer en su testimonio habría aparecido muerta tiempo después y no se acreditó si fue un suicidio o un asesinato.

Los archivos

Entre los materiales difundidos se encuentran archivos que mencionan viajes y relaciones sociales de Epstein con diversas figuras poderosas, incluidas referencias a jet privados compartidos con la socialité británica Ghislaine Maxwell, su antigua colaboradora, y menciones a personalidades políticas prominentes de décadas pasadas.

Además, el nuevo lote de documentos incluye detalles sobre individuos nombrados como ejecutores del testamento de Epstein en versiones antiguas de su última voluntad, como Jes Staley, exdirectivo bancario, y Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro de EE. UU., aunque ambos niegan haber aceptado dichos roles.

También han emergido descripciones de miles de imágenes incautadas en propiedades vinculadas a Epstein, incluidas fotografías delicadas y grabaciones de vigilancia, algunas de las cuales han sido publicadas con grandes redacciones para proteger la identidad de víctimas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

VÍDEO: Un joven de 21 años intenta disparar a un policía dentro de un Walmart en Ohio

Un agente de policía reduciendo al joven que intentó disparar en el interior del centro

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de una cinta policial

Arrestan a una mujer en Florida acusada de matar a sus dos exmaridos el mismo día

Donald Trump junto a Jeffrey Epstein

Trump habría violado a una mujer que después apareció muerta, según los archivos de Epstein

Rocío Médico sin Fronteras

Rocío, de Médicos sin Fronteras: "El mejor regalo de Papá Noel sería que los niños enfermos puedan salir de Gaza"

Imagen de Trump y de Epstein.
Caso Epstein

EEUU publica nuevos documentos sobre el "caso Epstein": Trump viajó "más veces de las que se creía" en el jet privado del pederasta

French Prime Minister Sebastien Lecornu
Francia

Francia da luz verde a una ley para hacer frente a la falta de presupuestos para 2026

Dos murales idénticos decoran Londres por Navidad
ARTE

Dos murales idénticos decoran Londres por Navidad: las obras de Banksy que critican el sinhogarismo

Los murales, dibujados en blanco y negro, son protagonizados por dos niños que visten ropa de invierno, botas de nieve, abrigos y gorros de lana.

Un agente de policía reduciendo al joven que intentó disparar en el interior del centro
Intento Asesinato

VÍDEO: Un joven de 21 años intenta disparar a un policía dentro de un Walmart en Ohio

El acusado apuntó a uno de los agentes en el interior del centro.

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump asegura que "necesita" a Groenlandia por "seguridad nacional" y la UE defiende su integridad territorial

La víctima del Pelicot británico

El 'Pelicot británico': Acusan al exmarido de una mujer y a otros cinco hombres de abusos sexuales durante 13 años

Adam the Woo

Un amigo encuentra al youtuber Adam the Woo muerto en su casa

Publicidad