José Luis Ábalos pide al Supremo ser juzgado por un jurado popular en el 'caso mascarillas'

El exministro de Transportes José Luis Ábalos solicita al Tribunal Supremo que sea un jurado popular quien le juzgue por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

El abogado menciona la Ley Orgánica de Tribunal de Jurado para asegurar que tres de los delitos de los que se imputan a Ábalos (cohecho, tráfico de influencias y malversación) son competencia de un jurado popular y, según el escrito de acusación, solo hay dos delitos que "no son propios del conocimiento del jurado" como organización criminal y uso de información privilegiada. "El Tribunal Supremo no pierde su competencia por el hecho de que el juicio se celebre con jurado; simplemente, la Sala se constituye de una forma especial", explica.

La defensa del diputado pide revocar su procesamiento de juicio con un tribunal y pone como precedente el caso del expresidente valenciano, Francisco Camps. También destaca que Ábalos es aforado ante el Supremo y que de acuerdo con la ley "corresponde el enjuiciamiento al Tribunal Supremo, pero mediante jurado popular".

Para defender su solicitud, Ábalos pone como antecedente al expresidente Camps, destacando que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia "se declaró competente para el conocimiento de esos hechos", aceptación de regalos en forma de prendas de vestir y se acordó "la tramitación del procedimiento con el mismo objeto" ante el jurado popular, "en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana". Además recuerda que la causa terminó por "sentencia absolutoria".

Ábalos pasará las Navidades en la cárcel

El Tribunal Supremo celebrará una vista el próximo 15 de enero en la que estudiará el recurso de Ábalos contra su entrada en la cárcel de Soto del Real el pasado 27 de noviembre. El exdirigente socialista alega que si existiese riesgo de fuga no habría acudido "sin resistirse" y "como un cordero al matadero" a la vistilla del juez una semana antes.

Los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, responsables de revisar las decisiones del juez instructor del caso Koldo, han atendido a la petición del también ex número 3 del PSOE de celebrar una vista para estudiar su recurso.

El juez envió a prisión preventiva a Koldo García y José Luis Ábalos al apreciar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de pena que afronta: la Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones elevan la petición a 30 años.

Serán juzgados ante los indicios de haber cobrado 'mordidas' en la contratación pública de empresas captadas por Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama.

