Carvajal se despide del Real Madrid: "Ha llegado uno de los momentos más difíciles de mi vida"

Tras una vida en el Real Madrid, Dani Carvajal se marcha del club blanco. El lateral y leyenda del club madridista, con seis Copas de Europa, no seguirá en Chamartín la próxima temporada y se despedirá de la afición el próximo sábado, en el partido liguero ante el Athletic. Trece temporadas y 27 títulos después, el de Leganés se ha despedido del madridismo en un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Madridistas, ha llegado uno de los momentos más difíciles de mi vida. Este fin de semana me vestiré nuestra camiseta por última vez. Todavía recuerdo aquel día de 2002, recibí el mejor regalo que un niño podría imaginar: la equipación del centenario en mi primera comunión y la noticia de que pasaría a formar parte de la cantera del Real Madrid", recuerda Dani Carvajal.

En un repaso por el club blanco, el futbolista madrileño recuerda su paso por el Castillla y el histórico ascenso a segunda división.

"Aquel niño soñador jamás se habría imaginado que estaba empezando el viaje de su vida. Fueron diez años inolvidables recorriendo cada categoría de La Fábrica, creciendo como futbolista y, sobre todo, como persona. Ahí aprendí lo que significa defender este escudo. Entendí que ser madridista no es solo jugar al fútbol, es una forma de entender la vida. En 2012 logramos aquel ascenso histórico con el Castilla, una gesta que guardo con un cariño especial. Después, tras un año en tierras germanas, volví a casa. Volví al lugar donde siempre quise estar. Mi sueño se hacía realidad, pero lo mejor estaba por llegar", rememora Carvajal.

"Hemos vivido noches que quedarán para siempre en la historia y en mi corazón"

Dani Carvajal ha subrayado la época dorada que ha vivido con el Real Madrid, conquistando la Champions en seis ocasiones (2024, 2016, 2017, 2018, 2022 y 2024) y recordando las noches mágicas en el Bernabéu.

"Desde entonces hemos vivido noches que quedarán para siempre en la historia y en mi corazón. La Décima, tres Champions consecutivas, Ligas, remontadas imposibles... Dos Copas de Europa más conquistadas en un Santiago Bernabéu que temblaba como nunca. Solo quién ha estado dentro de este estadio puede entender la magia que se siente cuando este club desafía lo imposible", afirma Dani Carvajal.

El lateral de Leganés también recordó la grave lesión de rodilla que sufrió en octubre de 2024.

"El camino no siempre fue llano. Hubo lesiones, caídas y momentos de dudas que me pusieron a prueba. Y siempre, siempre me levante. Porque si algo me ha grabado a fuego este escudo es el no rendirme jamás", señala Carvajal.

"Ser madridista no se explica, se siente"

Por último, el capitán del Real Madrid admite sentirse "tranquilo y en paz" por lo conseguido con la camiseta del Real Madrid.

"El día de mi presentación os dije que me iba a dejar hasta el último aliento en el campo por hacer mejor a este club y a este equipo. Hoy, seis Champions y 27 títulos después, me voy tranquilo y en paz sabiendo que he cumplido mi palabra", apunta Carvajal.

"Cierro esta etapa después de más de 450 partidos entregándolo absolutamente todo. Solo puedo daros las gracias por cada aplauso, por cada noche mágica, por empujarnos hacia victorias imposibles y por convertir el Bernabéu en el lugar donde los sueños se hacen realidad. Gracias por estar también en los momentos difíciles, por vuestro cariño incondicional y por hacerme sentir parte de algo muchísimo más grande que yo", agradece el de Leganés.

"Me voy con el corazón lleno y un orgullo eterno. Sabiendo que lo dejé todo por este club, porque ser madridista no se explica, se siente. Hasta siempre, Real Madrid", finaliza el emotivo mensaje de Dani Carvajal.