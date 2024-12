¿Por qué pitan a Cucurella? Google desvela las preguntas deportivas de los españoles en 2024

Como cada diciembre, Google ha desvelado las búsquedas en su motor de búsqueda durante los últimos doce meses en España. Los datos de 'Google Year in Search 2024 España' muestran que los españoles han buscado más cosas en Internet que hace un año y la mayoría de temas estaban estrechamente relacionados con la actualidad.

Términos como DANA y nombres propios como Donald Trump o Carles Puigdemont han copado las búsquedas, pero el deporte, como siempre, es una de las áreas que más nos ha interesado. 2024 ha sido año olímpico y por eso se ha buscado información sobre los Juegos y el medallero; también por aspectos concretos como "Gimnasia artística Olimpiadas", "Natación artística Olimpiadas", "Escalada deportiva combinada Olimpiadas" y "Vela Olimpiadas".

Dentro del deporte también han destacado las búsquedas específicas de deportistas como Ilia Topuria, el campeón mundial de peso pluma de la UFC; Rafa Nadal, que anunció su retirada del tenis profesional o la jugadora de bádminton Carolina Marín, que abandonó la semifinal de los París 2024 tras lesionarse en la rodilla.

Además, aunque el fútbol es uno de los clásicos en las búsquedas, este año se ha celebrado la Eurocopa, que ha sido uno de los términos estrella, sobre todo algunos de sus protagonistas como Lamine Yamal y Nico Williams. También hay otras búsquedas curiosas como "por qué pitan a Cucurella", "por qué Mbappé habla español", "por qué han aplazado el Betis-Getafe" o "por qué pitan a Kroos".

Pues bien, vamos a responder a todas esas preguntas.

¿Por qué pitan a Kroos?

Es la décima pregunta que más se han hecho los españoles este año. Sucedió en Arabia Saudí durante la disputa de la Supercopa de España. La afición saudí no dejó de pitar al entonces centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, ni en la semifinal frente al Atlético de Madrid ni en la final ante el Barça. La razón: el exjugador alemán había criticado el fútbol saudí en 'Sports Illustrated' el anterior verano: "Todo gira en torno al dinero. Al final, es una decisión por el dinero y contra el fútbol. Es entonces cuando empieza a ser difícil para el fútbol que todos conocemos y amamos". Además, dijo que nunca iría a jugar a un país como ese: "La falta de derechos humanos es lo que me impediría irme".

¿Por qué han aplazado el Betis-Getafe?

Muchos hinchas qué pasaba con este partido de la jornada 3 de LaLiga 2024-2025; por qué se decidió que no se jugaría, como correspondía, el 28 de agosto a las 21:00 horas. La respuesta es sencilla: el Betis debía enfrentarse al FC Kryvbas de Ucrania el 29 de agosto en la vuelta de las eliminatorias clasificatorias de la Conference League. Por la proximidad de los encuentros, LaLiga decidió aplazarlo al miércoles 18 de septiembre. El duelo, que finalmente se jugó a las 18:00 horas en el Benito Villamarín, acabó con victoria por 2-1 para el equipo andaluz. Es la sexta pregunta que más hicimos a Google.

¿Por qué Mbappé habla español?

En quinta posición encontramos a Kylian Mbappé. Este 2024 ha sido el año de su esperado desembarco en el Real Madrid. Sin embargo, el francés no habla español porque quisiera jugar desde niño en el equipo blanco. El motivo es más simple: en el colegio francés en el que estudió, aprendió español como segunda lengua extranjera después del inglés. El día que llegó al Santiago Bernabéu le preguntaron al francés por qué hablaba castellano con tanta fluidez: "Empecé en el colegio. No era el mejor, pero yo sabía que tenía este sueño. Cuando llegas y hablas el idioma, es más fácil adaptarse. Puedo mejorar, tengo mucho que aprender. Hablar todo el día en español me ayudará a mejorar".

¿Por qué pitan a Cucurella?

Marc Cucurella es el inesperado protagonista de la pregunta que más hicieron los españoles a Google este 2024. El lateral del Chelsea se convirtió en uno de los jugadores favoritos de la afición española durante la Eurocopa, no solo por su calidad sobre el césped, sino también por su carisma y por su humor; cómo olvidarle cantando "Cucu Cucurella, se come una paella". Pues bien, la pregunta más formulada en Google se refiere a la semifinal de la Eurocopa que disputamos contra Francia. Cucurella fue pitado en aquel partido por la hinchada alemana cada vez que tocaba un balón. La razón: la jugada de Cucurella en los cuartos de final precisamente contra la anfitriona Alemania, en la que el defensa tocó un balón con la mano en el área. El colegiado Anthony Taylor no consideró que fuera penalti y ni siquiera le llamaron del VAR. "Son cosas que pasan, yo no tengo culpa de nada", declaró el catalán.

