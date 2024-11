Así se fue Rafa Nadal de la pista por última vez: pelos de punta y emoción flor de piel

Pasada la medianoche del miércoles 20 de noviembre de 2024 el público del pabellón Martín Carpena estallaba al grito de '¡Rafa, Rafa!', era justo el momento en el que el fenómeno de Manacor cogía el micrófono para ofrecer sus primeras palabras ya como extenista profesional. La derrota de España ante Países Bajos en la Copa Davis certificaba el adiós del ganador de 22 grand slam, entre los que figuran 14 Roland Garros.

Se iba un jugador excepcional, una leyenda viviente que tuvo que frenar el comienzo de su parlamento por el clamor unánime de los aficionados. La propia Copa Davis lanzó un tuit en sus redes sociales en las que reflejaba la emoción del momento, bajo el texto "Gracias por todo, Rafa".

Tras ese emotivo momento comenzaba el discurso de Rafa Nadal, unos once minutos de agradecimientos y alguna confesión.

"Las gracias las tengo que dar a tanta gente que es difícil empezar. Gracias a todos vosotros, el público. Sinceramente han sido veinte años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas. En los momentos buenos me ayudabais a ganar el siguiente punto y en los malos me ayudabais a seguir peleando. Me he sentido muy afortunado por sentir tanto cariño alrededor de todo el mundo, especialmente aquí en España", señalaba el manacorí.

"La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento. No estoy cansado de jugar el tenis pero el cuerpo no quiere y hay que aceptar la situación. Me siento muy privilegiado de hacer de una de mis aficiones mi profesión", admitía Nadal.

"Me voy de este mundo del tenis habiendo encontrado muchos amigos en el camino y creo que siendo buena persona. Me voy con la tranquilidad de dejar un legado. Estoy tranquilo porque tengo una gran familia alrededor que me ayuda en todo lo que necesito", concluía Nadal.

Placa, vídeo de agradecimiento y ovación histórica

En ese momento, tras recibir una placa en reconocimiento por su exitosa carrera de manos de David Haggerty, presidente de la Federación Internacional de Tenis, y de Miguel Díaz, presidente de la Federación Española de Tenis, se proyectaba un vídeo con varias leyendas del deporte rendidas ante el legado del manacorí.

Rafa Nadal, visiblemente emocionado, abandonaba la pista de tenis por última vez y con una atronadora ovación por parte de los 10.700 espectadores que abarrotaban las gradas del Martín Carpena.

