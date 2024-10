Carolina Marín, tras recoger el Premio Princesa de Asturias 2024: "Ha sido muy emocionante, he querido dedicar el galardón a él mirando al cielo"

Carolina Marín ha recibido el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024. La jugadora de bádminton, que se tuvo que retirar en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París por una lesión en la rodilla, ha sido ovacionada por el público del Teatro Campoamor de Oviedo (Asturias).

La princesa Leonor también le ha querido dedicar unas palabras: "Carolina Marín lo ha ganado todo yen todo ha sido un ejemplo". Y ha destacado su actitud "ante la adversidad y ante el triunfo".

"Lo más importante no es que sus años de esfuerzo, entrenamiento y gran desempeño le hayan llevado a lo más alto en un deporte, el bádminton, que era muy poco conocido en España. Lo más relevante es que el valor no está sólo en las medallas -incluso de oro-, sino que es la actitud ante la adversidad y ante el triunfo lo que define a una gran deportista", ha expresado en su discurso la princesa.

La deportista ha estado ante los micrófonos de Antena 3 Noticias y ha charlado junto al periodista Vicente Vallés. "Fue un momento muy duro, muy injusto, muy cruel", dice Marín al recordar su lesión en la semifinal de las Olimpiadas 2024. "Estaba muy cerquita de conseguir mi segundo gran sueño, esa segunda medalla de oro olímpica".

"Aunque no me he traído la medalla soñada, me he traído otra medalla que en mi vida me podía imaginar que se pudiera conseguir y que la llevo en mi corazón para toda la vida, que es el amor, el cariño y el apoyo de toda la gente", afirma Carolina Marín, quien reconoció estar muy agradecida con los emotivos mensajes de apoyo y ánimo tras su lesión.

También ha hablado de lo emocionante que ha sido para ella, para su familia y para su equipo el haber recibido este galardón: "Ha sido muy emocionante. He podido tener a todo mi equipo cerca, a parte de mi familia. Pero sobre todo he echado a una persona muchísimo de menos, que es a mi papá y por eso también le he querido dedicar esta parte del galardón a él mirando al cielo. Y ha sido muy emocionante. Sobre todo para mi mamá, la he visto muy emocionada. Ha sido un momento muy emotivo".

Además, ha contado cómo comenzó a jugar al bádminton. "Sinceramente, fuecasi casualidad", confiesa. Cuenta que fue con una amiga a un polideportivo cerca de casa "y allí fue donde descubrí mi verdadera pasión".

¿Volverá a jugar al bádminton?

El futuro para Carolina Marín tras la lesión es incierto. Ni siquiera ella misma sabe si volverá a la pista. "¿Cuándo vamos a volver a ver a Carolina en una pista jugando al bádminton?", le preguntaba Vicente Vallés."Ni siquiera yo misma lo sé", respondía ella.

"No tengo ninguna prisa. Me estoy tomando esta lesión desde otro punto de vista. Me quiero tomar un paréntesis en el bádminton. De hecho, no he vuelto a coger una raqueta de bádminton desde que me rompí la rodilla. Creo que necesito hacer otras cosas, disfrutar de otros momentos, de estar más cerca de mi familia", explica. "Cuando llegue el momento es porque siento que tengo ganas de volver a coger la raqueta, tengo ganas de pisar una pista de bádminton y que sienta esa motivación", añade.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com