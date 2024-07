Kylian Mbappé se sincera y explica la razón de por qué habla tan bien el español

¿Por qué Kylian Mbappé habla tan bien español? Seguramente es la pregunta que se han hecho este martes muchas personas tras escuchar al jugador francés responder a todas y cada una de las preguntas de los periodistas en un español casi perfecto.

No ha sido una novedad que el delantero de Bondy se animara con el español pero sí que lo hiciera con tanta naturalidad y que apenas respondiera en su idioma un par de preguntas durante la multitudinaria rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.

Así lo explica Mbappé

"Empecé en el colegio, no fui el mejor ahí pero en el español fui al 100% porque yo sabía que tenía este sueño de jugar en el Real Madrid y si llegas tienes que hablar el idioma del país. Es más fácil para la adaptación. Mi español es bueno, puedo mejorar en todo el vocabulario de la vida porque tengo muchas cosas que aprender pero pienso que hablar español todo el día va a ayudarme a mejorar. Y después yo he tenido entrenador español, como Luis Enrique, y otros que hablan el español como Pochettino, y otros muchos compañeros que me han ayudado a hablar. No tengo miedo de hablar y hacer errores, y en el futuro si los cometo es mejor que la gente me diga como es, no tengo problema con eso, quiero mejorar lo más rápido posible", dijo el galo.

Lo tenía todo pensado desde pequeño

A pesar de que era conocido por todos que Kylian se desenvolvía bien con el español, ha sido el propio jugador el que ha confirmado que empezó a aprenderlo desde pequeño porque sabía que su sueño era jugar en el Real Madrid. Algo ciertamente increíble teniendo en cuenta que apenas era un niño cuando ya tenía claro que quería jugar en el club madridista y que lo que más le preocupaba era poder adaptarse lo antes posible a la cultura y al idioma español.

¿Por qué no fichó antes por el Madrid?

Por otra parte, la estrella de la selección francesa sabía que hoy era el día en el que se iba a enfrentar a esas cuestiones que ha podido evitar durante los últimos años: ¿por qué no ficho por el Real Madrid antes? ¿qué lo evitó? Kylian, que no quería meterse en más líos y que insistió en que el pasado ya no importa, contestó a medias: "Pasaron muchas cosas pero siempre tuve claro que quería jugar aquí, era mi sueño desde pequeño... Y los sueños no se pagan", admitió. No le falta razón, pero en los últimos años como jugador del PSG, cuando el Madrid ya presionaba por su fichaje, el jugador decidió quedarse (cobró 72 millones de euros brutos al año, con una prima de renovación de 180 millones de euros y otra de fidelidad de 240 millones).

