Cucurella recrea su meme viral: "¡Cucu, Cucurella, se come una paella!"

Doce años después, España vuelve a coronarse como campeona de Europa siendo la única selección en conseguir más Eurocopas de la historia. La primera en 1964, la segunda en 2008, la tercera en 2012 y la cuarta en 2024. Uno de los protagonistas de este triunfo es sin duda Marc Cucurella, quién dio la asistencia del gol que nos haría llevarnos la victoria y que no ha dejado de sorprendernos desde el principio de la competición.

Ya lo venía avisando Luis de la Fuente en una entrevista de la Cadena Cope: "¿El más gracioso? Cucurella". El lateral del Chelsea ha recreado el meme que se convirtió viral a principios de esta Eurocopa. Los usuarios de la red social Tik Tok esperaban que el baile que creó un chico que tiene rasgos similares a los del jugador se hiciera realidad.

El catalán, que sabía de la existencia de sus memes, quiso recrear su canción una vez coronado como campeón de Europa. Fue en la sobremesa de la celebración de la Eurocopa cuando Cucurella, subido en la mesa y con micrófono en mano, comenzó a cantar y bailar a ritmo de "Cucu, Cucurella, se come una paella. Cucu, Cucurella, se bebe una estrella. Haaland tiembla, que viene Cucurella". No contento con ello, el defensa lo volvió a hacer durante el baño de masa que se dio la Roja durante la fiesta en Cibeles.

Las redes se han llenado de comentarios como "Histórico", "Balón de oro" o "Este tío es el amigo que todos queremos tener". Y es que si Cucurella ya se había ganado el respeto y cariño de la afición por su brillante Eurocopa, con este baile demuestra ser una persona con un gran sentido del humor.

De la Fuente, que optó por ponerle en la alineación por delante de Grimaldo a pesar de que en el equipo inglés no fuese titular, se llevó muchas críticas. El seleccionador español siempre lo ha defendido, sobre todo cuando aficionados alemanes le pitaron durante el partido contra Francia. El zaguero del Chelsea ha sido una de las revelaciones de nuestra seleccióny de la competición, siendo titular en todos los partidos demostrando estar, desde el primer encuentro contra Croacia, a muy buen nivel.

Origen del meme

El meme tiene origen en la Liga Inglesa, concretamente en septiembre de 2022, cuando el jugador fichó por su actual equipo, Chelsea FC. Los aficionados ingleses crearon este nuevo cántico que corean en los partidos: "Cucurella, Cucurella. He eats paella. He drinks Estrella... His hair is fucking massive", es un himno en Stamford Bridge y un ‘hit’ en España.

No es el único meme que tiene. Su pelo también ha protagonizado varios virales como una imagen en el partido contra Alemania, donde podemos ver en la forma de su cabello la figura de un perro ladrando.

