Pide matrimonio a su novia haciendo surf y se le cae el anillo al agua

El surfista Chris Garth pidió matrimonio a la también surfista Lauren Oiye sobre las olas... pero la pedida no acabó como esperaba. Y es que el anilló se le cayó a las aguas de Queen's Beach en Waikiki, Hawái.

"Mi mejor amigo Chris Garth y yo salimos a surfear. ¡No me imaginaba que me pediría que fuera su compañera de por vida!". Así empieza el relato de Lauren Oiye en Instagram, acompañado por una serie de fotos del suceso.

"Cogimos una ola juntos en el sitio en el que nos conocimos y tuvimos nuestras primeras citas. Me doy la vuelta para asegurarme de que estaba conmigo en la ola cuando le veo de rodillas en la tabla, con una caja y me grita: "Lauren, ¡te amo! ¿Te casarías conmigo?", cuenta la surfista.

"Al principio pensé que era una broma y luego me di cuenta de que claramente no lo era. Y, por supuesto, me puse fuera de mí porque puedo pasar el resto de mi vida con este hombre que amo desde lo más profundo de todo mi ser. Me hace reír todos los días y me recuerda lo hermosa que es la vida. Christopher Garth, ¡te amo! Dije que sí", aclara Lauren Oiye.

Por suerte, Garth tenía un anillo de reserva en la orilla.