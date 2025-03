Tremenda agresión en plena carrera: le golpea con una barra de metal y le provoca una conmoción cerebral

No es nada habitual en este deporte, pero lo ocurrido recientemente en una prueba de atletismo en Virginia, Estados Unidos, ha dejado atónito al mundo del atletismo. Una brutal y vergonzosa agresión por parte de una atleta a otra en plena carrera se ha hecho viral en redes sociales.

Agredió a una rival tras ser adelantada

El suceso tuvo lugar en una carrera de relevos 4x200 en la Virginia High School League (Estados Unidos). Kaelen Tucker, la atleta agredida, se acababa de hacer con la segunda posición cuando, de repente, una competidora de IC Norcom que precisamente acababa de ser adelantada por Tucker en pleno giro, le agredió con la barra de metal que llevan las atletas en las carreras por relevos.

Sufrió una conmoción cerebral y una posible fractura

Fue tal la contundencia del golpe que Kaelen Tucker soltó inmediatamente el testigo y se salió del carril aturdida. Lógicamente quedó fuera de carrera pero lo más impactante es que tuvo que ser atendida rápidamente por los servicios médicos al sufrir una conmoción cerebral y una posible fractura craneal.

Un hecho deleznable que también dejó a la agresora fuera de carrera al ser eliminada inmediatamente.

"Estoy en estado de shock"

"Todavía no lo puedo creer, estoy en estado de shock. Estoy tratando de asimilarlo todo... no puedo creer lo que pasó", explicó Tucker tras la carrera al medio 'ABC 13 News'. Además, la madre de la atleta explicó al mismo medio que el equipo IC Norcom no pidió perdón ni dio explicaciones sobre la agresión de una de sus atletas. "Ni entrenadores. Ni atletas. Nada. Incluso si hubiera sido un accidente, que no creo que lo haya sido... nada", sentenció.

