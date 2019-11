La surfista Garazi Sánchez cuenta el infierno que vivió tras su accidente en Francia en 2018

Garazi Sánchez es una surfista profesional vasca de 27 años de edad. El pasado verano sufrió un accidente surfeando en la costa de Francia que la dejó en la orilla sin poder mover las piernas y, tal y como ella misma cuenta, con su cabeza moviéndose más que nunca.

"En esa ambulancia hacia el hospital, sin poder mover las piernas y pensando que no podría hacerlo más, pasé las que seguramente fueron las peores horas de mi vida", ha relatado Garazi.

Y fue en esa misma ambulancia donde comenzó su camino de incertidumbre y decisiones. Garazi asegura que el lema siempre fue que todo lo que pudieran controlar estuviera bien hecho y el resto, que la suerte cayera de su lado.

"Pasé diez meses lejos del mar y más lejos aún de la emoción que me produce ponerme una licra. Pasando por una operación de columna, con el miedo que eso me generó; atravesando la puerta del quirófano, sin saber cómo saldría; aprender a andar de nuevo", ha explicado.

La surfista será protagonista de un documental que se emitirá próximamente en el que se muestra el proceso de recuperación de la joven tras su accidente. Por fin puedo mostraros el téaser de un documental sobre mi paso durante todo el proceso, mis dudas y, sobre todo, unos miedos que ni yo misma conocía", ha anunciado en su cuenta de Instagram con un adelanto de la pieza.

Ahora, Garazi asegura que ya está de vuelta más preparada que nunca para afrontar los nuevos retos y oportunidades. Tiene la mente puesta en el siguiente campeonato y, sobre todo, en conseguir la plaza para Tokio 2020 que tanto ansía lograr.

Mensaje íntegro de Garazi en su Instagram

El 18 de Julio del 2018 tuve un accidente surfeando en Francia que me dejó en la orilla sin poder mover las piernas y con mi cabeza moviéndose más que nunca. En esa ambulancia hacia el hospital, sin poder mover las piernas y pensando que no podría hacerlo más, pasé las que seguramente fueron las peores horas de mi vida.

Ahí empezó un largo camino lleno de incertidumbre y decisiones, además de mucha fe en mi equipo, en el trabajo y en la disciplina. Nuestro lema fue: "que todo lo que podamos controlar esté bien hecho, y en el resto... que la suerte caiga de nuestro lado’’. Pasé diez meses lejos del mar y más lejos aún de la emoción que me produce ponerme una licra. Pasando por una operación de columna, con el miedo que eso me generó; atravesando la puerta del quirófano, sin saber cómo saldría; aprender a andar de nuevo... Me prometí que solo hablaría en voz alta sobre esto cuando ya formase parte de mi pasado, una manía que tengo de pensar que, cuando las cosas se hablan demasiado, la solución tarda más en llegar. Por fin puedo mostraros el téaser de un documental sobre mi paso durante todo el proceso, el primer campeonato con la @fesuring en el europeo, mis dudas y, sobre todo, unos miedos que ni yo misma conocía... Ahora, echando la mirada atrás, solo puedo decir ha sido una oportunidad para valorar y coger lo que viene con más ilusión y perspectiva que nunca, sabiendo que, si pudiese elegir otras 1000 veces más, elegiría hacer lo que hago.

ESTOY DE VUELTA y más preparada que nunca para enfrentar esta nueva temporada, que viene llena de retos y oportunidades. Con los ojos puestos en el trabajo diario, en el siguiente campeonato y soñando con conseguir esa plaza a #Tokyo2020. GRACIAS a toda la gente que este año no ha dudado de mí: Gorka Alegria, mis médicos en especial al Dr Irusteta , fisios, Beñat, Amaia, @javisaiz.fisio.nextlevel @rafaselles y a @xs_training por la dedicación y paciencia

A la @fesurfing y @basqueteam por el apoyo, y a mis spónsors por permitirme levantarme cada día con la suerte y el privilegio de hacer lo que amo.