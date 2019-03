Usain Bolt: "Cuando las chicas se te tiran encima es difícil decir que no"

Mientras se recupera de su lesión muscular, Usain Bolt ha concedido una entrevista al diario británico 'The Telegraph' donde no se ha dejado ningún tema en el tintero, ya que también habló sobre su vida personal y cómo la cultura y la prensa inglesa trata de influir en los deportistas para casarse en cuanto alcanzan la fama y se disponen a formar una familia.

"Cuando alcanzas la fama, sientes mucha presión porque las mujeres te quieren y quieren que te cases a los 21, cuando apenas has vivido nada. Es difícil para ti estar con una sola mujer porque las chicas, literalmente, se te están tirando encima. Y entonces tienes a la prensa rosa intentando emparejarte con ellas. Es injusto para nosotros, es difícil decir que no, ¿sabes lo que quiero decir? Es lo que he aprendido de los deportistas ingleses", comentó el atleta jamaicano, que tiene pareja desde hace dos años y trata de protegerla de la prensa para evitar esta situación.

"Rooney se ha casado tan joven... Todos los futbolistas que son ingleses, tan pronto como se hacen famosos tienen que casarse y creo que es injusto", Bolt puso al capitán de la selección inglesa de fútbol para explicar esta situación. "Es lo que se espera. Si eres famoso, debes tener una familia. Es que lo que necesitan vender en Reino Unido, no sé por qué. Es respetable, pero yo no soy inglés: soy jamaicano. Nosotros tenemos una cultura totalmente diferente, así que no podéis juzgarme basándoos en vuestra cultura", criticó.

También habló sobre deporte, sus ídolos y sobre lo que gustaría que dijeran de él el día que se retire de la alta competición. "Siempre he querido ser grande, ser recordado. La gente habla de deportes a todas horas y quiero ser parte de esa conversación. Cuando hablan sobre la grandeza de Muhammad Ali, Michael Jordan, Pelé... Quiero que mi nombre forme parte de esta conversación".