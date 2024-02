Un gallego pide ayuda para conseguir la prótesis que le permita llegar a las Olimpiadas

Superación es poco decir en el caso de Ángel Torres. Su vida ha dado un giro de 180 grados en cuestión de un año y este pontevedrés, que lleva el deporte en las venas, ha decidido sortear esos cambios subido a una tabla de snow.

Ángel era buzo profesional y en abril de 2022 perdió una pierna mientras arreglaba una máquina debajo del agua. “Salí del agua sin la pierna directamente”, recuerda. Tenía 27 años y una lista interminable de aficiones. Las motos, el skate, el surf,… Actividades que él no estaba dispuesto a dejar de hacer.

“En octubre de ese mismo año me dieron la prótesis y tuve que aprender a caminar de nuevo”, explica Ángel. Le dijeron que podría llevarle un tiempo, que no era fácil. “Al día siguiente de que me pusieran la prótesis yo ya me subí al skate”.

”Vi que con esfuerzo podía hacer todo lo que me proponía”

Sus amigos y su familia lo tenían claro. “La gente empezó a decirme que acabaría siendo deportista olímpico”. Tanto se lo repitieron que un día, sin mucha fe, se interesó por el tema y le acabaron llamando. “Me dijeron que me querían hacer unas pruebas para el equipo de snow. Ese día lloré un montón. No me lo podía creer”.

Hasta ese momento para Ángel el snow solo había sido un hobby, uno de tantos, ni siquiera el más importante. Hoy en día es uno de sus motores. Desde ese día, hace poco más de un año, forma parte del equipo español de Promesas Paralímpicas y su vida se ha teñido de blanco. “Durante los meses que no hay nieve en España vamos a donde haya, sobre todo a los Alpes, y estamos 15-20 días al mes entrenando. Cuando sí que la hay aquí entrenamos en los Pirineos”.

Sexto en la Copa de Europa

Los frutos de su esfuerzo no han tardado en llegar. Había dudas de si podría competir esta primera temporada, pero las dudas acabaron convirtiéndose en el segundo puesto en la Copa de España y el sexto en la Copa de Europa. “La verdad es que es increíble, lo que estoy viviendo es alucinante”.

Un sueño que acaba de comenzar y que ahora necesita de un poco de ayuda para continuar. “Lo que necesito es una prótesis adecuada para hacer deporte porque ahora mismo tengo la de caminar y eso hace que no compita en igualdad de condiciones con mis compañeros”, nos cuenta Ángel. Por no hablar de las molestias que le produce.

Para conseguirla ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding en la que ha conseguido ya una parte del dinero, el suficiente para hacerse con el pie. “El pie, que ya me ha llegado, eran 3.500 euros. Ahora faltan unos 6.000 más o menos para conseguir el resto”, expone. A través de la campaña en GoFundMe, cualquier donación, por mínima que sea, es bienvenida. Todo vale para llegar al objetivo, los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina (Italia, 2026). Un reto ambicioso pero totalmente factible viendo su proyección.

Profundamente agradecido a todos los que han confiado en él y han aportado su granito de arena, este pontevedrés manda, sin querer incluso, un mensaje de fuerza y superación. “Al principio era como que no podía hacer nada, todo era no. Pero yo no estaba dispuesto a aceptar eso, quería seguir con mi vida”.