Una escuela de surf inclusiva para personas con discapacidad: "Aquí no existen los límites"

Álex San Martín lleva media vida practicando todo tipo de deportes acuáticos y varios años como profesor en escuelas de surf. Y ahora está cumpliendo un sueño. Todo empezó cuando en una de sus clases se quedó asombrado de cómo Tito miraba a su hermana y sobrinos mientras surfeaban. Tito tiene Síndrome de Down y la ilusión que reflejaban sus ojos fue un empuje brutal para Álex que se dijo "¿por qué no?" y le propuso a la familia de Tito que él también recibiera una clase. Fue la primera pero no la última. "Tuvimos una conexión brutal desde el primer momento. La experiencia fue muy enriquecedora para ambos", comenta Álex. Desde ese momento le surgió la idea de crear una escuela de surf inclusiva y ahora, ya es una realidad: La Troupe Surf School.

Junto con su pareja, Carmen de Juan Carpintero, y su socio Rafael Guerrero, han construido desde cero una escuela de surf en El Palmar adaptada a personas con todo tipo de necesidades. Todo el lugar está concebido para ellos, desde el espacio necesario para que las sillas de ruedas puedan girar hasta la altura del mostrador. "Queríamos hacerlo bien, y si montamos una escuela inclusiva que sea en todos aspectos no solo en la clases. No somos conscientes de la dificultades que existen en el exterior para las personas con movilidad reducida y nosotros, con mucha empatía, tratamos de ponernos en su lugar y que todas las necesidades estén cubiertas", explica San Martín.

Escuela de surf para personas con discapacidad | Antena 3 Andalucía

Debido a la masificación que sufre El Palmar durante los meses de verano, en La Troupe han decidido pausar el servicio a personas con discapacidad: "Imagínate un TEA con todo el ruido, la cantidad de personas la música... la experiencia sería muy complicada o prácticamente imposible. Por ello, aunque perdamos dinero, preferimos no ofrecer el servicio si no va a ser satisfactorio", expresa San Martín.

Otras de las dificultades que encuentran en la Troupe es la falta de material regulado y adaptado a cada persona "nos apañamos de la mejor manera con lo que tenemos", aun así desde la escuela quieren eliminar todo los obstáculos y ya están buscando soluciones. "Estamos trabajando, junto con la marca Zeus, para desarrollar un sistema para las tablas de diferentes piezas ajustables según las necesidades de cada persona. Desde sitio para sostener las piernas, cuñas con diferentes alturas, quillas sobre largos carriles para dar equilibrio en sitio exacto..", enumera ilusionado el fundador de la Troupe.

La aceptación y convivencia con el resto de escuelas de la zona está siendo muy positiva. "La gente ve que prestamos un servicio y una ayuda muy buena, pero lo que no saben es que los verdaderos beneficiados somos nosotros", comenta San Martín quien rebosa alegría a la hora de trabajar con personas con discapacidad. "Yo me he sentido muchas veces prejuzgado por mi físico y apariencia y con ellos no existe nada de eso. Es la relación mas puro y sincera que pueda haber. La conexión es super enriquecedora para todos", sentencia felizmente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com