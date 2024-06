¿Por qué se celebra el Día del Corredor hoy miércoles 5 de junio?

El primer miércoles de junio se celebra el Día Mundial del Corredor, para homenajear a los millones de corredores en todo el mundo que se ejercitan para una calidad de vida más saludable y activa. Este 2024 celebramos este día el miércoles 5 de junio.

Esta fecha se originó en Estados Unidos en el año 2009, siendo denominada inicialmente como National Running Day. Debido al éxito de esta iniciativa se llevó a cabo una primera edición, con la participación de 2,5 millones de aficionados al running provenientes de 177 países. A partir del año 2016 el alcalde de Nueva York lo declaró el Día Mundial del Corredor o Global Running Day.

¿Qué es el Global Running Day o Día del Corredor?

El objetivo principal del Global Running Day es animar a la población a practicar ejercicio físico y rendir homenaje a los millones de corredores de todo el. El objetivo es que millones de aficionados al running compartan por un día su pasión por correr como forma de promover su estilo de vida activo y saludable. Corredores de todas las edades participan en diversas competiciones que se organizan precisamente para este día. Y cada vez más personas se animan a practicar el running por todos los beneficios que aporta para la salud física y mental.

Beneficios del running

Fortalece el sistema cardiovascular y respiratorio

Mejora la autoestima

Optimiza el sistema osteoarticular (huesos, ligamentos y articulaciones) y el sistema muscular (músculos y tendones).

Fortalece el sistema inmune.

Ayuda a prevenir o disminuir el riesgo de enfermedades coronarias, cáncer, osteoporosis, entre otras enfermedades.

Acelera el metabolismo basal y la pérdida de peso.

Disminuye el estrés y la ansiedad.

Famosos que practican running

En este vídeo podemos observar a políticos, tanto nacionales como internacionales, como no dudan en calzarse las zapatillas de deporte para comenzar a correr. Presidentes del Gobierno como José María Aznar, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero o el actual presidente Pedro Sánchez aprovechan un hueco en su agenda diaria para hacer deporte. Barack Obama, Nicolas Sarkozy o el ex primer ministro Boris Johnson también se han puesto el chándal, o no se quitan el traje como Barack Obama, para practicar ejercicio físico.